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На Уралхиммаше собрали первый в России реактор для переработки нефтепродуктов

На Уралхиммаше собрали первый в России реактор для переработки нефтепродуктов
Автор фото: Марина Молдавская. Иллюстрация: Ъ-Урал

Это первый импортозамещенный в полном объеме реактор. В агрегатах подобного типа происходят химические превращения сырья на катализаторах под давлением или вакуумом.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

На Уральском заводе химического машиностроения («Уралхиммаш») в Екатеринбурге собрали первый в России реактор для переработки нефтепродуктов, его отправили на нефтеперерабатывающий завод Газпромнефть-ОНПЗ в Омск. Об этом сообщает ТАСС-Урал.

«Это сложный и уникальный проект. Вся технология реактора поставлялись французами и итальянцами. Это первый реактор, который сделан в Российской Федерации, и первый импортозамещенный реактор в полном объеме», — прокомментировала событие генеральный директор «Уралхиммаша» Тамара Кобаладзе.

Сообщается, что масса реактора составляет 231 т, длина — 49,7 м. По словам Тамары Кобаладзе, Уралхиммаш изготовил изделие за девять месяцев при среднем сроке 10-12 месяцев.

В реакторах подобного типа происходят химические превращения сырья на катализаторах под давлением или вакуумом. В нефтеперерабатывающей промышленности, как правило, применяются реакторы непрерывного действия.Стоимость установки не раскрывается, на сегодняшний день это единственный проект.

Напомним, ранее мы писали, что Уралхиммаш изготовил 100-тонный барабан для Краснодарской ТЭЦ. Барабан высокого давления с внутрибарабанными устройствами будет установлен в энергетический котел ТГМ-94. Уральское оборудование будет использоваться для распределения теплоносителя в контуре испарения и получения пара.

Стоимость барабана высокого давления составляет около 60 млн руб., его вес — более 106 тонн. 

Оборудование производилось в рамках федеральной программы комплексной модернизации действующих в России тепловых электростанций. Помимо Краснодарской ТЭЦ, Уралхиммаш изготавливал оборудование по этой программе для Невинномысской ГРЭС ПАО «Энел Россия».

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Автор: Татьяна Юстус
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