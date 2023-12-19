Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.12
90,41
98,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УВЗ и «Уралтрансмаш» попали под санкции Евросоюза

УВЗ и «Уралтрансмаш» попали под санкции Евросоюза
Иллюстрация: Официальная страница УВЗ во ВКонтакте

Неделей ранее санкции против УВЗ ввели США. Санкции также распространяются на генерального директора компании Александра Потапова.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») и генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов попали в санкционный список Евросоюза. Всего в него вошли 61 человек и 86 организаций, говорится в официальном журнале Евросоюза, сообщает «Ъ-Урал».

Суть санкций заключается в том, что у Александра Потапова будут заморожены активы на территории Евросоюза, европейские компании не смогут предоставлять ему средства. Кроме того, ему запретят посещать страны Евросоюза и пересекать их транзитом.

На «Уралтрансмаш» и еще 29 предприятий оборонного и промышленного комплекса России распространят «экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также информацию, которая помогает развиваться российскому сектору обороны и безопасности».

Концерн Уралвагонзавод — крупнейший в России производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Входит в Госкорпорацию «Ростех». В прошлом году в свои санкционные списки концерн внесли Япония, Великобритания и Евросоюз, а феврале этого года компания попала под санкции Канады.

«Уралтрансмаш» был основан в Екатеринбурге в 1817 году на базе золотопромывальной фабрики, на нем изготавливаются паровые машины, котлы, локомобили, оборудование для горнодобывающей промышленности, а также военная техника. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине завод попал в санкционные списки Украины и США.

Напомним, ранее мы писали, что США ввели санкции против «Уралвагонзавода». Также в санкционный список включены зарегистрированные в Екатеринбурге АО «Эйрбург» (занимается проектированием, производством, оснащением и модернизацией бортового электронного оборудования для пилотируемых летательных аппаратов и производством малогабаритных беспилотников), Uralhelicom (вертолетная компания, которая предоставляет услуги при покупке и эксплуатации вертолетов из США и стран Европы на территории России и стран СНГ).

Читайте также на DK.RU: Против УЗГА ввели еще один пакет санкций.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Ген уральского предпринимательства. История династии АгафуровыхГен уральского предпринимательства. История династии Агафуровых
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.