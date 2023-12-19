УВЗ и «Уралтрансмаш» попали под санкции Евросоюза

Неделей ранее санкции против УВЗ ввели США. Санкции также распространяются на генерального директора компании Александра Потапова.

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») и генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов попали в санкционный список Евросоюза. Всего в него вошли 61 человек и 86 организаций, говорится в официальном журнале Евросоюза, сообщает «Ъ-Урал».

Суть санкций заключается в том, что у Александра Потапова будут заморожены активы на территории Евросоюза, европейские компании не смогут предоставлять ему средства. Кроме того, ему запретят посещать страны Евросоюза и пересекать их транзитом.

На «Уралтрансмаш» и еще 29 предприятий оборонного и промышленного комплекса России распространят «экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также информацию, которая помогает развиваться российскому сектору обороны и безопасности».

Концерн Уралвагонзавод — крупнейший в России производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Входит в Госкорпорацию «Ростех». В прошлом году в свои санкционные списки концерн внесли Япония, Великобритания и Евросоюз, а феврале этого года компания попала под санкции Канады.

«Уралтрансмаш» был основан в Екатеринбурге в 1817 году на базе золотопромывальной фабрики, на нем изготавливаются паровые машины, котлы, локомобили, оборудование для горнодобывающей промышленности, а также военная техника. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине завод попал в санкционные списки Украины и США.

Напомним, ранее мы писали, что США ввели санкции против «Уралвагонзавода». Также в санкционный список включены зарегистрированные в Екатеринбурге АО «Эйрбург» (занимается проектированием, производством, оснащением и модернизацией бортового электронного оборудования для пилотируемых летательных аппаратов и производством малогабаритных беспилотников), Uralhelicom (вертолетная компания, которая предоставляет услуги при покупке и эксплуатации вертолетов из США и стран Европы на территории России и стран СНГ).

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