Против УЗГА ввели еще один пакет санкций

Под новые ограничения Японии попали сразу несколько промышленных предприятий России, в том числе уральский завод. Экспорт его продукции в восточную страну теперь запрещен.

Япония ввела запрет на экспорт продукции Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Как сообщает Минэкономики РФ, также под новые ограничения попали ЦНИИ «Буревестник», «Электроприбор» и Восточная верфь.

Ранее санкции против уральского завода в Японии вводили в мае 2023 г., тогда было заявлено, что активы завода в случае обнаружения будут заморожены.

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Ранее, напомним, стало известно, что завод поставит на Дальний Восток 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал». Планируется, что УЗГА с 2026 по 2030 гг. произведет и поставит самолеты ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других.

Как ранее писал DK.RU, в августе этого года для завода в особой экономической зоне «Титановая долина» было завершено строительство универсального производственного корпуса, на площади 6,5 тыс. кв. м будут собирать узлы самолетов и сами самолеты — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Новые модели отечественной авиатехники станут основой малой и среднемагистральной авиации России. Это производство даст Свердловской области свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. Его площадь превысит 10,4 тыс. кв. м.