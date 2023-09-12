УЗГА поставит на Дальний Восток 95 новых самолетов «Байкал»

Самолеты будут использоваться для перевозки пассажиров, грузов, выполнения работ по лесоохране и санавиации. Их серийное производство будет организовано в Екатеринбурге.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Авиакомпания «Аврора» (входит в Единую дальневосточную компанию) подписали 11 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал». Об этом сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Планируется, что УЗГА с 2026 по 2030 гг. произведет и поставит самолеты ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других.

Новые легкие универсальные самолеты ЛМС «Байкал» заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. «Байкалы» обеспечат принципиально новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров, а также лучшую экономику перевозок. Поставка ГТЛК позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток, — сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Генеральный директор УЗГА Сергей Федоров рассказал, что серийное производство самолетов ЛМС-901 «Байкал» будет организовано в Екатеринбурге и в Комсомольске-на-Амуре.

В особой экономической зоне «Титановая долина» в августе завершено строительство универсального производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации. На площади 6,5 тыс. кв. м будут собирать узлы самолетов и сами самолеты — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Новые модели отечественной авиатехники станут основой малой и среднемагистральной авиации России.

Мы уже пислаи о том, что данное производство даст Свердловской области свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. Его площадь превысит 10,4 тыс. кв. м.

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