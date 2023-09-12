Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
97,92
104,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УЗГА поставит на Дальний Восток 95 новых самолетов «Байкал»

УЗГА поставит на Дальний Восток 95 новых самолетов «Байкал»
Иллюстрация: све.рф

Самолеты будут использоваться для перевозки пассажиров, грузов, выполнения работ по лесоохране и санавиации. Их серийное производство будет организовано в Екатеринбурге.

#АВИТО#АВИАОТРАСЛЬ#НОВОСТИ

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Авиакомпания «Аврора» (входит в Единую дальневосточную компанию) подписали 11 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал». Об этом сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Планируется, что УЗГА с 2026 по 2030 гг. произведет и поставит самолеты ГТЛК, после чего лизинговая компания передаст их в финансовую аренду Единой дальневосточной авиакомпании для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других.

Новые легкие универсальные самолеты ЛМС «Байкал» заменят морально устаревшие Ан-2, которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. «Байкалы» обеспечат принципиально новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров, а также лучшую экономику перевозок. Поставка ГТЛК позволит расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть, повысить качество авиационных услуг и нарастить пассажиропоток, — сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Генеральный директор УЗГА Сергей Федоров рассказал, что серийное производство самолетов ЛМС-901 «Байкал» будет организовано в Екатеринбурге и в Комсомольске-на-Амуре.

В особой экономической зоне «Титановая долина» в августе завершено строительство универсального производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации. На площади 6,5 тыс. кв. м будут собирать узлы самолетов и сами самолеты — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Новые модели отечественной авиатехники станут основой малой и среднемагистральной авиации России.

Мы уже пислаи о том, что данное производство даст Свердловской области свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. Его площадь превысит 10,4 тыс. кв. м.

Читайте также на DK.RU: В Свердловской области появится центр беспилотных авиасистем

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Подсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордумуПодсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордуму
  • Страх сковывает и болото кажется раем. Почему мы так боимся переменСтрах сковывает и болото кажется раем. Почему мы так боимся перемен
  • Активы Volvo в РФ перешли под контроль бизнесмена Игоря КимаАктивы Volvo в РФ перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима
  • В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в ЕкатеринбургеВ избиркоме подвели итоги первого дня выборов в Екатеринбурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.