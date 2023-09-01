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УЗГА построил новый корпус, где будут производить «Ладоги» и «Байкалы»

УЗГА построил новый корпус, где будут производить «Ладоги» и «Байкалы»
Иллюстрация: Телеграм-канал УЗГА

Еще один объект на территории ОЭЗ «Титановая долина» введут в эксплуатацию в следующем году. Производство даст Свердловской области свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Возведение нового производства началось в сентябре прошлого года. О завершении строительства первой очереди — трех из четырех запланированных объектов — вчера в телеграм-канале сообщила  пресс-служба Уральского завода гражданской авиации.

Общая площадь новых цехов — 6,5 тыс. кв. м. В их числе — помещения, предназначенные для инженерно-технических служб и испытаний авиатехники.  В ближайшие дни специалисты предприятия начнут заводить и устанавливать необходимое для работы оборудование. Еще один производственный корпус планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 г. Его площадь превысит 10,4 тыс. кв. м.

На новой производственной площадке предприятия будет создано свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. Здесь будут ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога». Ранее о запуске серийного производства отечественных самолетов с предприятием договорился Минпромторг РФ. Предполагается, что «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2 («кукурузники») и поможет решить проблемы транспортной доступности в регионах. «Ладога» также пополнит парк региональных авиакомпаний.  Это турбовинтовые пассажирские самолеты в классе 40-50 мест. Как уже писал DK.RU, в начале года УЗГА показал, как они будут выглядеть.

Читайте также на DK.RU о проблемах, с которыми сталкиваются крупные авиаперевозчики страны. До введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. На днях стало известно, что из ФНБ выделят деньги «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям» и iFly на выкуп иностранных самолетов. Минтранс предварительно согласовал выкуп 40 лайнеров на общую сумму примерно 96 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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