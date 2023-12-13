США ввели санкции против «Уралвагонзавода»

Ранее против предприятия уже ввели санкции Япония, Великобритания, Канада и ЕС. В новый санкционный список США помимо завода попали еще две компании из Екатеринбурга.

На сайте американского министерства финансов появилась информация, что США ввели санкции против корпорации «Уралвагонзавод» и ее генерального директора Александра Потапова. Также в санкционный список включены зарегистрированные в Екатеринбурге АО «Эйрбург» (занимается проектированием, производством, оснащением и модернизацией бортового электронного оборудования для пилотируемых летательных аппаратов и производством малогабаритных беспилотников) Uralhelicom (вертолетная компания, которая предоставляет услуги при покупке и эксплуатации вертолетов из США и стран Европы на территории России и стран СНГ).

Как пишет JustMedia, «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», активно выполняет гособоронзаказ, производит бронетанковое вооружение, включая современный танк «Армата». Ранее завод был включен в санкционные списки Японии, Великобритании, Канады и Евросоюза.

Напомним, ранее стало известно, что экс-губернатору Омской области Александру Буркову нашли место на «Уралвагонзаводе». В конце сентября сообщалось, что чиновник должен занять руководящий пост на предприятии в ближайшее время, ожидалось, что с его приходом на заводе изменится система управления. В сентябре 2022 г. завод перешел на особый режим работы. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

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