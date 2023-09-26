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Экс-губернатору Омской области Александру Буркову нашли место на Уралвагонзаводе

Экс-губернатору Омской области Александру Буркову нашли место на Уралвагонзаводе
Иллюстрация: телеграм-канал Александра Буркова

Бурков покинул пост губернатора досрочно, в марте 2023 г., хотя срок его полномочий истекал в сентябре. В ближайшее время он займет руководящий пост на УВЗ (входит в госкорпорацию «Ростех»).

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

О трудоустройстве Александра Буркова на Уралвагонзавод сообщает «Ъ», ссылаясь на источник в «Ростехе». Отмечается, что приход Буркова на предприятие говорит о желании властей сохранить его в номенклатуре и запустить обновление кадров. Чиновник должен занять руководящий пост на Уралвагонзаводе в ближайшее время. Возможно, с его приходом на заводе изменится система управления.

Александр Бурков, возглавлявший Омскую область с сентября 2018 г., ушел в отставку по собственному желанию. В своем Telegram-канале он сообщил, что «переходит на новое место работы», но «остается в команде Владимира Путина». На его место был назначен глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Ранее Александр Бурков избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы. Входил в состав правительства Свердловской области, возглавлял совет движения «Май». В 1999 г. он участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых проиграл Эдуарду Росселю (63,09% голосов), набрав 28,26%.

Напомним, что в сентябре 2022 г. Уралвагонзавод перешел на особый режим работы. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

Сейчас Уралвагонзавод находится под санкциями Евросоюза. 

Автор: Виктория Говорковская
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