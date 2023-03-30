Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
76,59
82,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Путин пожаловал пост губернатора Омской области главе правительства ДНР

Владимир Путин пожаловал пост губернатора Омской области главе правительства ДНР
Иллюстрация: РИА Новости

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков сегодня подал в отставку. На его место Путин назначил главу правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко.

#НОВОСТИ

Владимир Путин объявил о назначении нового врио главы Омской области в ходе встречи с главой правительства ДНР Виталием Хоценко по видеоконференцсвязи. По словам президента, Хоценко хорошо показал себя на посту главы правительства ДНР и заслужил новое назначение, сообщает газета «Коммерсант». Перед этим Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Указ о назначении Виталия Хоценко на новую должность уже появился на сайте Кремля.

Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР с июня 2022 г. До этого он работал в Министерстве промышленности и торговли России и в правительстве Ставропольского края. Александр Бурков, возглавлявший Омскую область с сентября 2018 г., ушел в отставку по собственному желанию. В своем Telegram-канале бывший глава отделения партии «Справедливая Россия» по Свердловской области сообщил, что «переходит на новое место работы», но «остается в команде Владимира Путина». 

Как пояснил Путин, в Омской области «предстоит много сделать с точки зрения развития экономики, социальной сферы» и «решить целый ряд важных задач». Хоценко сообщил, что считает «почетным» предложение возглавить Омскую область, и заявил, что уже в ближайшее время готов приступить к работе на должности врио главы региона.

Как ранее рассказывал DK.RU, в рамках весенней волны отставок своих должностей могут лишиться еще несколько руководителей регионов. Среди них губернаторы Орловской области, Хакасии и Красноярского края Андрей Клычков, Валентин Коновалов и Александр Усс.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На коней точно не пересядем — китайцы не дадут. Что происходит на авторынке страныНа коней точно не пересядем — китайцы не дадут. Что происходит на авторынке страны
  • «Бизнес переживает, бухгалтеры перегружены». Как происходит переход на ЕНС«Бизнес переживает, бухгалтеры перегружены». Как происходит переход на ЕНС
  • В Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперамВ Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперам
  • VK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в РоссииVK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.