Владимир Путин пожаловал пост губернатора Омской области главе правительства ДНР

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков сегодня подал в отставку. На его место Путин назначил главу правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталия Хоценко.

Владимир Путин объявил о назначении нового врио главы Омской области в ходе встречи с главой правительства ДНР Виталием Хоценко по видеоконференцсвязи. По словам президента, Хоценко хорошо показал себя на посту главы правительства ДНР и заслужил новое назначение, сообщает газета «Коммерсант». Перед этим Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Указ о назначении Виталия Хоценко на новую должность уже появился на сайте Кремля.

Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР с июня 2022 г. До этого он работал в Министерстве промышленности и торговли России и в правительстве Ставропольского края. Александр Бурков, возглавлявший Омскую область с сентября 2018 г., ушел в отставку по собственному желанию. В своем Telegram-канале бывший глава отделения партии «Справедливая Россия» по Свердловской области сообщил, что «переходит на новое место работы», но «остается в команде Владимира Путина».

Как пояснил Путин, в Омской области «предстоит много сделать с точки зрения развития экономики, социальной сферы» и «решить целый ряд важных задач». Хоценко сообщил, что считает «почетным» предложение возглавить Омскую область, и заявил, что уже в ближайшее время готов приступить к работе на должности врио главы региона.

Как ранее рассказывал DK.RU, в рамках весенней волны отставок своих должностей могут лишиться еще несколько руководителей регионов. Среди них губернаторы Орловской области, Хакасии и Красноярского края Андрей Клычков, Валентин Коновалов и Александр Усс.