Кремлевские источники прогнозируют новый губернаторопад

Две отставки губернаторов, состоявшиеся на прошлой неделе, не будут последними в преддверии региональных выборов-2023. В числе возможных отставников политики назвали несколько известных фамилий.

До конца марта могут состояться новые отставки губернаторов, рассказали три источника газеты Коммерсантъ в аппарате правительства. В числе возможных отставников, помимо красноярского руководителя Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова, собеседники называют и орловского губернатора Андрея Клычкова. Однозначной уверенности в уходе ни одного из них нет, но к продолжению ротации АП подталкивает стартующая в декабре президентская кампания.

Напомним, на прошлой неделе поменялись главы двух регионов. Романа Копина (Чукотка) давно называли в числе потенциальных отставников. К тому же в этом году на Чукотке планировались губернаторские выборы, на такие регионы АП обращает внимание в первую очередь. Место Романа Копина занял бывший первый замглавы председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов. Замена члена ЛДПР Алексея Островского (Смоленская область) на сотрудника аппарата правительства РФ Василия Анохина была менее ожидаемой.

Срок полномочий Островского истекал только в 2025 г. К тому же он был назначен на этот пост президентом в 2012 г. по так называемой партийной квоте, в рамках которой партии парламентской оппозиции по согласованию с Кремлем получают своих представителей в губернаторском корпусе. Поэтому в 2015 г., когда Алексей Островский пошел на первые прямые выборы, «Единая Россия» не выставляла против него своего кандидата.

Также давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса: среди причин называют в первую очередь проблемы с рейтингом. Впрочем, никто из источников не готов утверждать, что решение об отставке уже принято.

В начале февраля бывший губернатор Сергей Фургал получил срок в колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств, рассказывал DK.RU. Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х. Три других фигуранта также получили сроки заключения.