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В очередной пакет санкций Евросоюза снова попали уральцы

В очередной пакет санкций Евросоюза снова попали уральцы
Иллюстрация: Телеграм-канал УВЗ

Ограничения вводятся в отношении Каменск-Уральского металлургического завода и Уралвагонзавода. Также в список попали прежний и действующий командующие ЦВО.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Документ опубликован на его официальном сайте. В списке оказались Уралвагонзавод и Каменск-Уральский металлургический завод, который выпускает алюминиевые сплавы и компоненты из алюминия.

Также в документе упоминаются бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и нынешний руководитель ЦВО Андрей Мордвичев. Напомним, штаб ЦВО находится в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU писал, что в феврале текущего года Каменск-Уральский металлургический завод попал в 10-й пакет санкций Евросоюза. В марте 2022 г. — под санкции Японии. А в 2020 г. оказался под санкциями США как одно из предприятий, деятельность которого «противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

Уралвагонзавод также уже находится под санкциями Евросоюза. Пресс-служба Уралвагонзавода ранее заявляла, что ограничения со стороны Запада не окажут заметного влияния на работу предприятия, которое работает в том числе по гособоронзаказу.

 

Автор: Елизавета Порошина
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