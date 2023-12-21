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Путин поручил провести призыв в 2024 г. с помощью электронных повесток

Путин поручил провести призыв в 2024 г. с помощью электронных повесток
Иллюстрация: РИА Новости

Единый электронный реестр военнообязанных должен начать функционировать с апреля 2024 г. База призывников будет формироваться из сведений, которые передадут работодатели, ФНС и другие ведомства.

#АРМИЯ#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военкомат, а также применять единый электронный реестр призывников в ходе осеннего призыва 2024 г., то есть призыв должен пройти с помощью электронных повесток. Исполнять поручения будет Минобороны совместно с Минцифры.

В документе, который опубликован на сайте Кремля, сказано, что ведомствам также поручено информировать россиян о применении к ним мер, направленных на обеспечение явки по повесткам. 

Кроме того, министерства должны обеспечить актуализацию данных призывников «преимущественно без личной явки граждан» в военкомат и запросить у работодателей сведения, необходимые для воинского учета, с использованием единого реестра. Среди поручений также автоматическое подтверждение отсрочки от призыва. 

Ответственными по вопросу реестра президент сделал министра обороны Сергея Шойгу, по вопросу электронных повесток — Сергея Шойгу и главу Минцифры Максута Шадаева. Они должны отчитаться президенту о выполнении поручений до 15 января 2024 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что создание реестра связано с законопроектом об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных, принятом 11 апреля. Он позволяет вручать повестки в том числе через портал «Госуслуг», а не только лично и под роспись. Но даже если сообщение о повестке не будет прочитано, она будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в единой базе данных призывников. Ранее предполагалось, что сформировать государственный информационный ресурс данных военнообязанных удастся до 1 апреля 2024 г. 

В октябре премьер Михаил Мишустин также поручил Рособрнадзору собирать личные данные школьников, студентов и ординаторов для их передачи в Единый реестр воинского учета.

Автор: Екатерина Тарханова
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