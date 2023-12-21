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ФНС заинтересовалась наличием двойного гражданства у россиян с иностранными счетами

ФНС заинтересовалась наличием двойного гражданства у россиян с иностранными счетами
Иллюстрация: РИА Новости

Налоговая ведет учет наличия иностранных счетов у россиян с 2018 г., однако требование сообщать о ВНЖ или наличии второго паспорта ведомство выдвигает впервые.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

ФНС начала проверку данных о наличии иностранного гражданства или ВНЖ у россиян. Служба направила запросы россиянам, у которых есть иностранные счета, с требованием сообщить о наличии ВНЖ или паспорта другого государства, а также предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 г. за рубежом, пишут Ведомости. Кроме этого, ФНС запросила выписки по счетам иностранных банков и бумаги для подтверждения валютных операций по ним. 

Издание пишет, что ФНС собирает информацию о зарубежных счетах российских граждан с 2018 г. На протяжении последних пяти лет налоговая просила предоставить данные только о наличии счетов в иностранных банках, выписки по ним и другие документы, так как эта информация позволяет получить основание для проведения проверок. Требование предоставить сведения о ВНЖ или двойном гражданстве выставлено впервые.

ФНС в своем запросе подчеркивает, что данные собираются в соответствии с положениями федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Этот закон наделяет налоговую полномочиями проводить проверки соблюдения валютного законодательства, уточняет служба. 

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов говорит, что желание ФНС узнать о двойном гражданстве или наличии ВНЖ обосновано, во многом оно связано с релокацией большого числа россиян в 2022 г.:

Если лицо проживает за пределами России более 183 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев, оно признается налоговым нерезидентом. При этом наличие или отсутствие резидентства влияет, в частности, на ставку НДФЛ. Согласно действующим нормам Налогового кодекса (НК), налоговые резиденты, чье место работы по договору находится в России, платят НДФЛ по ставке 13% или 15%, а нерезиденты при аналогичных условиях — 30%.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минтруд запретил заключать трудовые договоры с сотрудниками, работающими из-за рубежа. Ведомство настаивает, что трудовое законодательство носит национальный характер, то есть нормы права регулируют рабочие отношения внутри страны. По их словам, с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), учитывая особенности местного и зарубежного законодательства.  

Автор: Екатерина Тарханова
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