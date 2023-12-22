Денис Сафин: «Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из города»

Как российский металлургический гигант создает программу развития Новотроицка

Моногорода генерируют от 20% до 40% ВВП России. При этом больше половины из них считаются «кризисными» или «находящимися в зоне риска» по классификации Фонда развития моногородов. Из таких городов уезжают люди, а предприятия практически не инвестируют в инфраструктуру.

На фоне не самой радужной картины выделяется Новотроицк, в котором находится крупнейший налогоплательщик и один из основных работодателей Оренбургской области — металлургический комбинат «Уральская Сталь». По инициативе комбината было создано Агентство развития Новотроицка.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Об учреждении Агентства генеральный директор компании Денис Сафин заявил в ходе круглого стола «Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия». Цель создания — радикально преобразить Новотроицк. Не просто остановить отток населения, но сделать его точкой притяжения для новых специалистов.

«Комбинат уже инвестировал 970 миллионов рублей в городские проекты, направленные на благоустройство общественных пространств, реконструкцию социальных объектов. И более 1 млрд рублей было направлено на инициативы по оздоровлению работников предприятия, членов их семей, ветеранов комбината. Это средства, которые были выделены на санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. И мы планируем продолжить эту работу, делать эту работу ещё эффективнее — в том числе, благодаря недавно созданному Агентству», - отмечает Денис Сафин.

Новотроицкий металлургический комбинат развивается. В ближайшие пять лет предприятие планирует создать 2000 дополнительных рабочих мест. Но бизнес прекрасно понимает - без людей воплотить в жизнь эти амбициозные планы будет невозможно. Одна из главных целей агентства - создание комфортной городской среды, что предполагает модернизацию инфраструктуры, поддержку общественных инициатив, проведение городских событий, развитие безопасного транспорта. Однако инфраструктурных проектов мало, чтобы удержать, а тем более, привлечь молодых металлургов в город. Именно поэтому Агентство также будет заниматься вопросами повышения качества образования, развития физкультуры и спорта, а также полезных сервисов. Особое внимание будет уделено поддержке экоинициатив, модернизации системы ТКО и озеленению территорий.

Комбинат «Уральская Сталь» делает ставку на местные кадры. Начиная с седьмого класса школьники могут поучаствовать в программе «Хочу стать металлургом». Учащиеся восьмого класса могут пройти практику непосредственно на комбинате. Также в Новотроицке действует филиал МИСИС. «Уральская Сталь» выплачивает именные стипендии и организовывает участие в производственно-образовательных группах, а выпускникам МИСИС гарантирована занятость.

За планами — вполне конкретные цифры. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, в 2022 году индекс производства в области составил 96,5%. Предприятия своевременно и в полном объёме производят платежи в бюджетную систему, что обеспечивает своевременность расчетов области по своим обязательствам. Например, крупнейший налогоплательщик области комбинат "Уральская Сталь" инвестировал более миллиарда рублей в развитие Новотроицка. Новая программа развития Новотроицка уже принята, она рассчитана на 2024-2026 годы, общий бюджет — почти 5 млрд рублей. Только в 2024 году планируется отремонтировать 20 км дорог, установить новое освещение на улицах, закупить трамваи и 39 единиц коммунальной техники. Также в следующем году благоустроят 33 двора, отремонтируют ДК металлургов, лагерь «Чайка», школу № 10, фасады и крыши жилых домов. При этом губернатор Денис Паслер подчеркивает, что программа — это «живой» документ. Её будут дополнять и изменять, в зависимости от текущих потребностей города.

Денис Сафин также отметил, что основной формат деятельности Агентства - создание собственных проектов и поддержка инициатив горожан, направленных на улучшение качестве жизни, развитие людей и привлечение инвестиций.

«Я приглашаю весь социально ответственный бизнес Новотроицка присоединиться к этой инициативе и войти в состав партнеров Агентства», - подчеркнул Денис Сафин.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Особое внимание Агентство уделяет развитию современных городских пространств: районов, скверов и площадей, в которых горожанам будет комфортно жить и отдыхать. В планах — масштабные проекты по изменению облика Новотроицка и создание единой концепции развития.

Совсем скоро в Новотроицке появятся дома, напечатанные на 3D-принтере. Для строительства будет использоваться технологичный промышленный принтер и смеси на основе бетона, чтобы получилось автономное и экологичное жилье. Благодаря современным технологиям, дома смогут обеспечивать себя водой и электричеством, а также создавать оптимальный микроклимат для жильцов в течение всего года.

«Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из города. А те, кто уехал - захотели вернуться. Поэтому для нас важно вкладывать силы и средства в развитие, чтобы Новотроицк стал более комфортным для проживания. Я думаю, что совместными усилиями у нас все получится», – отметил Денис Сафин.