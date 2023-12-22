Копите деньги на «коммуналку»: в Екатеринбурге подорожают отопление, вода, вывоз мусора

Цены на ресурсы вырастут в июле 2024 г. Повышение будет ощутимым: стоимость отопления в большей части Екатеринбурга увеличится на 9,6%, вывоз твердых коммунальных отходов — на 9,6%–13,6%.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы.

С 1 июля клиенты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (большинство екатеринбуржцев) начнут платить за отопление на 9,6% больше. Тариф проиндексируют с 2265,07 до 2482,54 руб.

Стоимость кубометра воды у поставщика «Т Плюс» вырастет на 5,15 руб. — до 42,88 руб. за кубометр. У «Химмаш Энерго» — на 8,26 руб. (до 68,98 руб.).

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов с июля тоже увеличится: с 627 руб. до 687 руб. за кубометр. Правда, в первой половине 2025 г. стоимость услуги снизится до 664 руб. Во втором полугодии 2025 г. она вырастет до 704 руб.

С 1 июля 2024 г. тариф для жителей региона, которые пользуются услугами ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «ТБО «Экосервис», он [рост] составит не более +9,6%, для ООО «Компания «РИФЕЙ» не выше +9,8%. Для иных категорий потребителей тариф составит не выше +13,6%, — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (цитата по JustMedia.ru).

Необходимость ежегодного пересмотра единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО обусловлена требованиями федерального законодательства, увеличение размера тарифов происходит в пределах индексов, определенных Правительством Российской Федерации»

Ранее DK.RU сообщил, что правительство намерено заставить все регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления.

В правительстве объясняют, что в России тарифы на электроэнергию для населения сегодня находятся ниже экономически обоснованного уровня, а компенсируется разрыв высокими ставками на электроэнергию для бизнеса.