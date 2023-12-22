Активы крупнейшего автодилера России «Рольф» переданы Росимуществу

Основатель «Рольфа», экс-депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 г. находится в международном розыске, его обвиняют в выводе за рубеж почти 4 млрд руб.

Владимир Путин подписал указ о передаче акций и активов одного из крупнейших в России автодилеров — «Рольфа» — во временное управление Росимущества, пишет «Коммерсант». Ведомству переходят акции АО «Рольф», принадлежащие кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс». Также оно будет управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 г. чистая прибыль «Рольфа» по МСФО снизилась на 36,4%, до 13,1 млрд руб., выручка — на 36,2%, составив 231,59 млрд руб.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров заявил РБК, что считает решение «правовым беспределом».

Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно, — сказал бизнесмен.

Напомним, что Сергей Петров с 2019 г. находится в международном розыске, его обвиняют в выводе за рубеж более 3,98 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU, по версии обвинения, ООО «Рольф» в 2014 г. купило у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт» за 4 млрд руб. вместо 200 млн руб. и перевело деньги в австрийский банк. Следствие полагало, что деньги были переведены владельцу фирмы — экс-депутату Сергею Петрову, у него имелось австрийское гражданство.

Позже следствие выяснило, что в выводе средств участвовали четыре фигуранта: основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Анатолий Кайро.

Еще в 2021 г. «Рольф» и автодилер «Ключавто» подписали юридически обязывающие документы. Предполагалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто», однако сделка была поставлена на паузу. Затем нынешний гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила, что владелец передумал продавать свой бизнес.