Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.12
90,40
99,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Герман Греф: «25% Сбербанка могут быть приватизированы. Нас с удовольствием купят»

Герман Греф: «25% Сбербанка могут быть приватизированы. Нас с удовольствием купят»
Иллюстрация: РИА новости

Глава крупнейшего банка страны в целом поддерживает приватизацию и считает ее полезной, поскольку полученные деньги можно будет направить на инвестиционные проекты.

#СБЕРБАНК#НОВОСТИ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что выступает за приватизацию в России, пишет «Коммерсант». В том числе, по его словам, может быть приватизировано 25% акций Сбербанка:

Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок. Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят, — заявил Греф.

По мнению главы Сбербанка, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например, на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.  

Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей, — сказал Греф.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минфин выбрал 30 европейских компаний для новой приватизации. На такой шаг правительство может пойти в качестве «симметричного» ответа на на конфискацию российских активов в Европе.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за ContinentalАрмен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental
  • Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в РоссииВладимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России
  • Южнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-ПетербургеЮжнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-Петербурге
  • Продажи жилья в новостройках Екатеринбурга снова пошли в рост. Цены — тожеПродажи жилья в новостройках Екатеринбурга снова пошли в рост. Цены — тоже
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.