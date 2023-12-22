Герман Греф: «25% Сбербанка могут быть приватизированы. Нас с удовольствием купят»

Глава крупнейшего банка страны в целом поддерживает приватизацию и считает ее полезной, поскольку полученные деньги можно будет направить на инвестиционные проекты.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что выступает за приватизацию в России, пишет «Коммерсант». В том числе, по его словам, может быть приватизировано 25% акций Сбербанка:

Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок. Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят, — заявил Греф.

По мнению главы Сбербанка, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например, на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.

Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей, — сказал Греф.

Ранее DK.RU рассказывал, что Минфин выбрал 30 европейских компаний для новой приватизации. На такой шаг правительство может пойти в качестве «симметричного» ответа на на конфискацию российских активов в Европе.