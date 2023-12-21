Список на выбывание: Минфин выбрал 30 европейских компаний для новой приватизации

В ответ на попытку Евросоюза задержать транш в размере 720 млн евро, принадлежащий Московской фондовой бирже, Минфин придумал ответ в виде «симметричной» конфискации на сотни миллиардов.

Глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что Россия ответит на конфискацию активов в Европе «симметрично». 20 декабря Федеральный прокурор Питер Франк заявил, что ФРГ может конфисковать не менее 720 млн евро из замороженных активов России. Эти деньги Национальная клиринговая корпорация должна была перевести со счета в банке JP Morgan в Commerzbank. Деньги конфискуют, если перевод 720 млн евро признают попыткой обойти санкции ЕС.

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве. Компаний около 30», — сказал Силуанов и добавил:

Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран.

15 декабря Еврокомиссия представила возможный механизм использования замороженных активов России. Деньги «могут быть направлены на поддержку Украины» и «ее восстановление и реконструкцию» в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Лидеры стран ЕС пока не утвердили его.

Новый пакет санкций был принят 18 декабря, рассказывал DK.RU. ЕС намерен вводить санкции против российских лиц, которые получат активы европейских компаний в РФ, следует из 12-го пакета. Также в рамках очередного пакета ЕС одобрил возможность конфисковать активы российских юридических или физлиц, чтобы из них выплачивать компенсации европейским компаниям, которые утратили активы в России. Речь идет о компаниях, активы которых переданы во внешнее управление Росимуществу. Санкции будут затрагивать также лиц, назначенных в органы управления таких компаний.