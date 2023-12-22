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47 обращений в суд за три дня. Против Wildberries массово подают иски

47 обращений в суд за три дня. Против Wildberries массово подают иски
Иллюстрация: РИА Новости

Всего против маркетплейса на данный момент рассматривается 729 дел на общую сумму 737 млн руб. В сентябре один из продавцов смог взыскать с маркетплейса 200 млн руб. за порчу товара.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

За последние три дня против маркетплейса Wildberries в суд было подано 47 исков более чем на 42 млн руб., сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Самый крупный из последних исков — на 25,5 млн руб. — подан от Российского союза правообладателей. Иск подан по статье «Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». Еще один иск почти на 3 млн руб. подала компания «Лидер» из Элисты, которая занимается продажей одежды и обуви.  

Всего против маркетплейса на данный момент рассматривается 729 дел на общую сумму 737 млн руб.  

В сентябре 2023 г. Арбитражный суд взыскал с маркетплейса Wildberries по иску крупного поставщика женской обуви 202 млн руб. ущерба. Истец обратился в суд из-за пропажи 21 тыс. пар обуви. В иске продавец также указал, что покупатели массово возвращали товар из-за того, что тот был испорчен крысами. Прийти к мировому соглашению компаниям не удалось, в итоге суд встал на сторону продавца.  

Ранее DK.RU публиковал главное из интервью генерального директора и основного владелеца Wildberries Татьяны Бакальчук. Она в том числе говорила о регулировании отрасли и отмечала, что работа Wildberries затрагивает интересы миллионов людей:  

Мы считаем, что к вопросу регулирования нашей отрасли нужно подходить шире. Государство и законотворческие органы не могут не обращать на нас внимание. Почему? Потому что мы все социально значимые компании и затрагиваем интересы миллионов людей. У нас быстрорастущая отрасль, большие обороты.    

Автор: Екатерина Тарханова
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