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10 новых операционных открылись в Свердловском областном онкологическом диспансере

10 новых операционных открылись в Свердловском областном онкологическом диспансере
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Реконструкция операционного корпуса позволила увеличить оперативную мощность клиники на 80%. Работы были проведены за счет средств онкодиспансера, без привлечения бюджетного финансирования.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

22 декабря в Свердловском областном онкологическом диспансере состоялось открытие десяти новых операционных залов (теперь их 23).  

Новые операционные залы построили и оснастили всего за полгода. Реконструкция помещений, позволившая их открыть, была проведена за счет собственных средств медучреждения.  

Залы были укомплектованы современным оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его общая стоимость составила 64 млн руб. В новых операционных хирурги будут выполнять широкий спектр операций при опухолях любых локализаций: молочной железы, мягких тканей и костей, а также урологические, гинекологические, торакальные, нейрохирургические вмешательства, проводить коррекцию опухолевых патологий органов головы и шеи.

В перспективе на этих площадях может быть внедрена роботизированная хирургия.  

В 2022 г. в связи с введением в работу второй смены объемы хирургических вмешательств уже выросли до 16,5 тыс. операций в год. Для сравнения в 2021 г. их было только 13,5 тыс. А после открытия новых операционных блоков эта цифра увеличится до 22 тыс., — сказал главный врач Свердловского областного онкодиспансера Борис Мейлах.

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Автор: Виктория Говорковская
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