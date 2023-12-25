Объявлен форс-мажор. Иностранные акционеры заморозили участие в «Арктик СПГ-2»

«Арктик СПГ-2» рискует лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ. В таком случае НОВАТЭК вынужден будет продавать газ на спотовом рынке и самостоятельно финансировать проект.

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве РФ. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

У каждого из акционеров по 10% в «Арктик СПГ-2». Сам НОВАТЭК владеет 60%. Каждый участник проекта имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 млн тонн.

Как пишет издание, НОВАТЭК получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта «Арктик СПГ-2» еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям: китайским компаниям Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанской Repsol.

Известно, что китайские и японские компании уже запросили власти США вывести поставки СПГ из-под санкций, однако решение вопроса займет много времени.

Министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура ранее говорил, что участие в проекте «Арктик СПГ-2» очень важно:

Определенный эффект от санкций США неизбежен… Мы признаем, что этот проект важен для обеспечения стабильного энергоснабжения Японии.

Если ситуация не изменится, «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект. Также «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

Ранее стоимость «Арктик СПГ-2» оценивалась в $25 млрд. При этом год назад глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщал, что «Арктик СПГ 2» успел получить €6 млрд в виде внешнего финансирования.

После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом €9,5 млрд., — говорят эксперты.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что НОВАТЭК сможет продолжить финансировать проект самостоятельно, хотя это и будет дороже:

Я не очень верю в то, что китайские банки будут говорить о дефолте. Думаю, мы сейчас не до конца понимаем, насколько долгосрочной является ситуация с перенаправлением грузов, принадлежащих другим акционерам, идет ли речь о приостановке или разрыве долгосрочных контрактов.

Первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить СПГ в середине декабря. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024 г., а на полную мощность в 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026 г. Теперь сроки могут существенно сдвинуться из-за того, что США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list.

Еще одна проблема масштабного проекта — нехватка танкеров арктического класса Arc7 для транспортировки СПГ. НОВАТЭК изначально планировал создать для «Арктик СПГ-2» флот из 21 танкера Arc7, 15 из которых должны построить на верфи «Звезда», шесть — на южнокорейской верфи Hanwha Ocean. Однако судоверфь «Звезда» спустила на воду только три танкера, а остальные, по словам участников рынка, будут готовы не раньше 2025 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) еще в марте 2023 г. объявила о прекращении работы в России и завершила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса, которые требовались НОВАТЭКу.