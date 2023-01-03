Новые санкции: крупнейший производитель контейнеров для СПГ порвал контракт с Россией

С 8 января 2023 года все контракты с Россией самого современного в мире перевозчика СПГ о строительстве 15 газовозов ледокольного класса будет приостановлено. Это ставит под угрозу проекты в Арктике.

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о прекращении работы в России и прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительство 15 газовозов ледокольного класса, пишет Коммерсантъ. Решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза, сообщили в компании:

С 8 января 2023 года действие контракта со Звездой будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями.

О том, что газовые проекты России в Арктике могут оказаться под угрозой из-за решения зарубежных производителей контейнеров для перевозки газа прекратить сотрудничество Financial Times сообщала еще в марте. Сейчас в арктические проекты России входит «Ямал СПГ» в северо-западной Сибири, на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта СПГ, «Арктик СПГ-2» стоимостью около $23 млрд (экспорт сырья в рамках этого проекта должен начаться в 2023 году), а также «Сахалин-2».

Аналитики агентства Bloomberg проанализировали выступление гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера и пришли к неутешительному выводу: поставки «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократились почти вдвое в 2022 году. По словам господина Миллера, в 2022 году «Газпром» экспортировал 100,9 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья. По данным агентства, это свидетельствует о снижении поставок на 46% по сравнению с 2021 годом. Данные, приведенные главой «Газпрома», также свидетельствуют о сокращении добычи газа — в 2022 году она упала до 412,6 млрд куб. м., что на 20% ниже прошлогодних объемов. Это самый низкий уровень добычи с 2008 года, рассказывал DK.RU.