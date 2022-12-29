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«Рекордно низкий уровень с начала века»: экспорт газа в ЕС пробил дно

«Рекордно низкий уровень с начала века»: экспорт газа в ЕС пробил дно
Иллюстрация: yur-gazeta.ru

Проблемы с транспортировкой газа по трубопроводам в Европу привели к очередному антирекорду. Объем продаж «Газпрома» упал почти вдвое, на четверть снизилась и добыча газа.

#НОВОСТИ

Аналитики агентства Bloomberg проанализировали выступление гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера и пришли к неутешительному выводу: поставки «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократились почти вдвое в 2022 году. По словам господина Миллера, в 2022 году «Газпром» экспортировал 100,9 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья. По данным агентства, это свидетельствует о снижении поставок на 46% по сравнению с 2021 годом. Данные, приведенные главой «Газпрома», также свидетельствуют о сокращении добычи газа — в 2022 году она упала до 412,6 млрд куб. м., что на 20% ниже прошлогодних объемов. Это самый низкий уровень добычи с 2008 года, сообщает Коммерсантъ.

При сохранении нынешних тенденций в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%, а доля «Газпрома» на рынке ЕС окажется в два раза меньше, чем у США. Если экспорт газа в Китай в 2023 году составит, как предполагается, 25 млрд куб. м, а поставки в Турцию и ЕС останутся на текущем уровне, при самом позитивном сценарии общий экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье может упасть до 75 млрд куб. м.

По словам вице-премьера Александра Новака, Москва продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа. При этом почти все маршруты транспортировки газа по трубопроводам в Европу недоступны. Сейчас для европейских потребителей газ поступает только одной ветке газопровода «Турецкий поток», через Турцию, Сербию и Венгрию. Новак ожидает, что из-за санкций поставки топлива по итогам года упадут примерно на четверть, добыча — на 12%. Для сравнения: в 2021 году оба показателя росли: добыча — на 10%, экспорт — на 3%. Несмотря на падение в целом, производство и поставки СПГ по итогам 2022 года увеличатся примерно на 8,5%.

Между тем, процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG отложили до лета 2023 уже во второй раз, рассказывал DK.RU. В конце сентября оба газопровода были повреждены в результате диверсии, рассказывал DK.RU. Из четырех ниток двух труб уцелела только одна, которая относится к «Северному потоку — 2». Она была заполнена газом, но в начале октября «Газпром» решил его откачать. Сейчас поставки газа Россия переорентирует на восточное направление.

 

 

Автор: Андрей Широков
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