«Гранит» — это про дух времени и нашей страны»

«Почему мы назвали новый жилой комплекс «Гранит»? Потому что он стал отражением всех последних событий и твердости народа». Юрий Моисеенко — о стране, мире и стройках.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Меня нередко спрашивают, почему наш ЖК назван «Гранит». Что ж, расскажу, почему было принято такое решение. Гранит, как ничто другое, отражает дух нашего времени, событий, происходящих в стране. Это один из наиболее твердых и стойких материалов, используемых в строительстве.

Вот и страна наша, как гранитный массив. Сверху землица, разумеется, мягкие породы — глина и т. д. Кажется, легко раскопать да раскидать по сторонам, как угодно сложить в кучи нужной формы…

Но копнули чуть глубже — упс… Лопата погнулась, и дальше как-то не копается.

Я в твердости и стойкости нашего народа убедился давно. Вижу я ее со специфической, профессиональной стороны — по объемам продаж квартир в непростые времена всевозможных кризисов и эпидемий.

Удивляться я уже перестал, только молюсь за наших людей и благодарю Господа, что дает нам силы и стойкость. Верующий из меня «еще тот», но новость об обретении утерянной более ста лет назад иконы Казанской Божией Матери прочитал с интересом, верующими она воспринимается как чудо, она знаменует, что в Россию вернулся Бог. И, должен признать, мне эта версия нравится, несмотря на агностицизм.

Но наши непростые времена не ассоциируются с «божьей благодатью». Диссонанс? Нет, диалектика. Углубляться в эти материи я не буду. Просто напомню: гранит — магматическая порода, образуется в результате глубинного охлаждения расплавленной магмы под землей, при колоссальных давлении и температурах.

Переводя на бытовой язык: без трудностей, испытаний крепким не стать. Чтобы стать сильным, надо регулярно «качать железо», пользуясь спортивной аналогией. Испытаний на долю нашего народа в XX веке выпало сверх всякой меры (Первая мировая война, революция, Гражданская война, Великая отечественная война), поэтому и крепче мы, чем те же европейцы и американцы.

Называйте это, как хотите, например, кармой — снова мы потребовались (Господу Богу?) для борьбы со злом мирового масштаба. Таковы законы природы, что развитие, движение вперед — это всегда борьба (и единство) противоположностей. Углубляться не буду — формат не тот. Напишу, Бог даст, в новогодние праздники и выложу в VK. Новый мир рождается в муках, если коротко.

Роль почетная, нелегкая, но, смотря с чем сравнивать. Как говорится, переживем, не 41-ый! То, что эта борьба совмещается с вполне нормальной жизнью и развитием страны, не может не радовать. Здесь два момента:

Первый: надо понимать историческую неизбежность всего происходящего и относиться к этому, как к вращению Земли, или смене времен года. Причины — в исторически и географически обусловленной разнице структур мозга, но об этом тоже отдельно. Все происходит согласно законам природы. Мне, например, не нравится зима, но какие варианты? По крайней мере, она хоть началась в этом году строго по календарю, так что весна уже не так и далеко.

Второй — это фокус внимания. Кто-то видит грязь и лужи под ногами, кто-то — отражающиеся в ней звезды. Хороших новостей много (есть такие каналы в Телеграм и на YouTube). Но люди зачастую не обращают на них внимания, концентрируясь на проблемах и негативе. Это тоже закон природы, но мозг нам для того и дан, чтобы знать это, понимать и делать самостоятельный выбор.

При этом масштаб некоторых новостей поистине планетарный и исторический.

Например, Белоярская АЭС загрузила один из реакторов МОКС-топливом на 100%. Оно состоит из отходов, которые остаются после работы классических АЭС и обогатительных производств.

Атомная станция первой в мире полностью перейдет на топливо из оксида плутония-239 и оксида урана-238. Это позволит увеличить запасы питания в атомной энергетике в десятки раз. При этом образование ядерных отходов будет уменьшаться. Использование МОКС-топлива станет одним из шагов к замкнутому ядерному циклу.

Фактически это решение энергетической проблемы человечества на столетия вперед. Возможно, главный научно-технологический прорыв в XXI веке. Причем технология есть только у России.

Все эти айфоны — это, конечно, хорошо. Но Huawei уже «круче», да и много смартфонов всяких и разных. Но есть у них общая неприятная черта — не работают они все без электроэнергии. Так что, как говорилось в одной рекламе, «есть истинные ценности». И здесь мы «впереди планеты всей».

В продолжение темы: Россия превзошла СССР по производству ядерных реакторов для АЭС. Советский Союз создавал максимум три комплекта реакторного оборудования в год, а «Росатом» в этом году создал уже пять таких устройств.

Подобных новостей много. Бегло, навскидку:

Новая технология крупнотоннажного сжижения газа «Арктический микс» на заводе «Мурманск СПГ». Россия стала третьей страной в мире, владеющей такой технологией, тем самым полностью избавившись от зависимости.

Реконструкция БАМа и Транссиба.

Строительство железной дороги до Персидского залива. Создание транспортной магистрали Север-Юг.

Решение правительства о создании нового поколения сотовой телефонии на основе отечественных технологий и развитие спутниковой группировки.

Развитие химической отрасли, в частности, новейшее производство нитрата калия на заводе «Невинномысский Азот».

И интегральный показатель — рост ВВП. По году составит около 2,8%, в октябре — плюс 5%.

Почему я замечаю новости подобного рода? Они, как камертон, резонируют с моим состоянием. Я тоже каждый день иду на работу, чтобы сделать очередной шаг вперед. И нас таких больше 80 миллионов (работоспособного населения России). Если мы движемся в одном направлении — развития страны, эту лавину ничто не остановит.

Это так и есть — замкну круг. Я (мы) могу реализовать наши проекты и работать над новыми, потому что есть вы — люди, которые покупают то, что мы строим. Это, в свою очередь, означает, что вы немало трудитесь, чтобы у вас была такая возможность. Таким образом мы вместе вносим свой вклад в развитие экономики страны.

Экономика — основа всего: медицины, образования, социальной инфраструктуры и т. д. На уровне области это заметно, например, по росту доходов бюджета (налогов). Если в 2023 г. они составят 354,4 млрд. руб., то в 2024 г. — уже 407,6 млрд руб. (плюс 15% за год).

Пользуясь приближением Нового года, хочу пожелать вам всего наилучшего, здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой, и чтобы ваши доходы тоже выросли, как минимум, на 15%!

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