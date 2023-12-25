Блогеры ВКонтакте заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год

780 млн руб. создателям контента принесли донаты. Более полугода авторам, которые оформлены как самозанятые, соцсеть начисляла дополнительное вознаграждение, равное налогу на профессиональный доход.

В 2023 г. совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации ВКонтакте вырос на 37% и составил 5,5 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

В начале года ВКонтакте представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Более полугода для поддержки самозанятых авторов соцсеть начисляла повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход, — рассказывают во ВКонтакте.

Что касается доходов, то 780 млн руб. создателям контента принесли донаты. За год число пользователей, оставляющих авторам денежные пожертвования, выросло на 56%. Кроме того, вдвое увеличилось количество сообществ, подключенных к инструменту VK Donut.

Чаще всего юзеры перечисляли донаты авторам тематик аниме, k-pop, творчество, приложения и игры и др.

Также соцсеть отчиталась об увеличении просмотров видеоконтента на площадке. Этот показатель вырос за год на 25% по сравнению с 2022 г. Кроме того, пользователи стали на 27% чаще публиковать истории.

Ранее DK.RU рассказывал, что рекламные доходы русскоязычных блогеров, которые зарегистрированы как ИП, по итогам второго квартала 2023 г. выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.