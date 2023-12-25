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Блогеры ВКонтакте заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год

Блогеры ВКонтакте заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
Иллюстрация: РИА Новости

780 млн руб. создателям контента принесли донаты. Более полугода авторам, которые оформлены как самозанятые, соцсеть начисляла дополнительное вознаграждение, равное налогу на профессиональный доход.

#СОЦСЕТИ#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

В 2023 г. совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации ВКонтакте вырос на 37% и составил 5,5 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.  

В начале года ВКонтакте представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Более полугода для поддержки самозанятых авторов соцсеть начисляла повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход, — рассказывают во ВКонтакте.  

Что касается доходов, то 780 млн руб. создателям контента принесли донаты. За год число пользователей, оставляющих авторам денежные пожертвования, выросло на 56%. Кроме того, вдвое увеличилось количество сообществ, подключенных к инструменту VK Donut.

Чаще всего юзеры перечисляли донаты авторам тематик аниме, k-pop, творчество, приложения и игры и др.  

Также соцсеть отчиталась об увеличении просмотров видеоконтента на площадке. Этот показатель вырос за год на 25% по сравнению с 2022 г. Кроме того, пользователи стали на 27% чаще публиковать истории.  

Ранее DK.RU рассказывал, что рекламные доходы русскоязычных блогеров, которые зарегистрированы как ИП, по итогам второго квартала 2023 г. выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Автор: Екатерина Тарханова
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