Главное — успевать спать и не впасть в детство. Как не сойти с ума перед Новым годом

Предновогодняя суета порядком выматывает, и за несколько дней до праздника все чаще хочется просто лечь и забыть обо всем. Как поддержать себя в непростой период? Рекомендации специалистов — на DK.RU.

Остается всего несколько дней 2023 года, но еще не все отчеты сданы, не все корпоративы отгуляны, не все подарки куплены. Не говоря уже о продуктах к праздничному столу и приведении себя в порядок. Предлагаем немного выдохнуть, расслабиться и узнать, как спасаться в предновогодней суете.

Уберечь психику и сохранить настроение праздника

Николай Амбарцумов, врач-психиатр высшей категории, психотерапевт:

— Дело не только в предновогодней суете. Сама по себе зима с коротким световым днем делает человека более тревожным, нам всем хочется больше спать и расслабляться, ведь мы привыкли жить в зависимости от солнца, а сейчас его активность минимальна. Кроме того, Новый год — весьма условный праздник, принципиально ведь после него ничего не меняется. Но мы отработали уже полгода, появилась усталость. Почему полгода? Дело в том, что психологически мы отсчитываем год не с января, а с сентября — привычка со школьных времен. В конце декабря впереди маячит отдых, а перед отдыхом очень сложно собраться, сил становится все меньше.

Холод, снег, вечно неожиданные снегопады и метели усложняют жизнь. Пробки в предновогодней суете раздражают в два раза больше, чем в другие дни. Влияет на состояние и само по себе предпраздничное настроение. Не секрет, что ожидание по эмоциям часто сильнее самого праздника. Это лихорадочное время, когда мы сами себя накручиваем, усиливает давление на психику. Дополняет картину сильнейшее внешнее влияние: все вокруг кричат, что пора планировать праздники, покупать подарки и так далее.

На фоне общей усталости и измученности этот последний предпраздничный рывок приводит к тому, что мы, итак психологически истощенные, начинаем чувствовать себя просто обессиленными. Но и это не все. Приходит психологическое ощущение детского праздника: сейчас что-то случится, что-то прекрасное, с Новым годом и подарками, чудесами и прочим. Это инфантильное детское ожидание чуда достаточно сильное, его нельзя отключить, оно есть практически у каждого, но взрослых оно приводит в итоге к суете и тревожности.

Все стрессы делятся на два типа: дистресс (плохой стресс) и эустресс (хороший стресс). Предновогодняя суета — это эустресс, хороший и приятный. Но как и при всех стрессах, после него возникает отход, расслабление, которое мы, кстати, предвосхищаем все дни предновогодней суеты. С этой точки зрения предновогодняя рутина в некотором смысле положительна и хороша, но есть крайности, и они всегда плохи.

Крайность — ситуация, когда возникает ощущение, что все кончено, что вы совсем ничего не успеваете — купить, сделать, поздравить и так далее. Если давать себе нереальную установку и не справляться с ней, возникают переживания и чувство, что все плохо. Вместо ощущения радости и предвкушения праздника остается только внутреннее напряжение: «Не успел, опять!». Вылезают внутренние тревоги, ощущение неудач и неправильности. И вот это приводит уже к дистрессу.

Подготовка к празднику должна быть рациональной: все успеть невозможно, важно отслеживать свое состояние, особенно если вы склонны к тревожности и переживаниям. Спасает четкое планирование с определением того, что на самом деле важно, а что не очень. Покупать елку строго в определенный день и идти на распродажу в день ее старта — не принципиально, стоит себе про это напоминать.

Еще одна история: мы нередко ждем от Нового года чего-то очень большого и серьезного и чувствуем разочарование, когда этого не случается. К чудесам, даже неслучившимся, нужно относиться с улыбкой и юмором, не огорчаться от несбывшихся придуманных ситуаций.

Кстати, тотальная алкоголизация в первые дни января — во многом последствие предпраздничной тревоги и ожиданий, ведь алкоголь — это транквилизатор, противотревожное средство.

Умеренность, юмор и разумность — три столпа предновогодних дней. Над эмоциями всегда лучше ставить логику, иначе есть риск впасть в состояние ребенка, а это может аукнуться серьезным выгоранием.

Поддержать себя в эти дни физически

Екатерина Баланина, диетолог, эндокринолог:

— В сумасшедшем предновогоднем ритме необходимо заботиться о здоровом сне. Спать надо по семь часов, в идеале — по восемь. Не стоит есть на ночь — во время сна желудок не должен заниматься перевариванием. Последний прием пищи должен быть минимум за три-четыре часа до ночного отдыха. В прохладном помещении сон более качественный. Лучше засыпать до 23.00, в идеале — в 22.00, хотя в наших реалиях это крайне сложно. За час до сна (лучше за два) следует убрать телефон, это успокоит нервную систему.

Лучше провести время перед сном с книгой. Бумага не раздражает глаза, она успокаивает. Особенно хорошо, если книга «сонная»: прочитал страничку — и уснул.

Сейчас многие срочно доделывают работу, покупают подарки и пр. Поэтому на еду, к сожалению, не всегда остается время. Важно помнить, что организму нужны все макроэлементы, белки, жиры и углеводы, ведь они выполняют разные функции.

Углеводы — наша длинная энергия, она дает заряд бодрости. Мы фабрика по переработке сахара, это наше основное топливо. Пролонгированные углеводы — крупы, картофель, макароны, хлеб — лучшая и долгоиграющая энергия. Эта группа продуктов должна присутствовать в течение дня, на завтрак и обед.

Белки обязательны во все приемы пищи. Как и молочные и кисломолочные продукты. Жиры много в чем содержатся: рыба и птица, молочные и кисломолочные продукты, масла. Они дают нам долгоиграющую энергию, кроме того, обеспечивают стабильность работы клеток организма.

В идеале надо выдерживать три приема пищи, пусть без перекусов, но с полноценными завтраком, обедом и ужином. Если не складывается обед, возьмите с собой что-то готовое. Если не ланч-бокс, то полноценный перекус: питьевой йогурт или кефир, фрукты, орехи, сухофрукты, бутерброд, но не с колбасой, а с сыром или запеченным мясом. Если идете на обед в ресторан, закажите салат, но не майонезный, а со свежими овощами и небольшим количеством масла. В качестве основного блюда выберите максимально простые сочетания — ненаваристые супы, мясо, но не жареное, а, например, тефтели с нормальным гарниром — спагетти, крупа.

Когда человек прибегает в ресторан после нескольких сумасшедших часов, важно не набрасываться на меню, не заказывать все сразу. Выбирать десерт сразу точно не стоит: лучше заказать основное блюдо, салат, съесть их и потом решить, хочется ли сладкого. Не забывайте: период насыщения наступает через 15–20 минут после начала приема пищи. Жевать лучше медленно: работа и дела никуда не денутся, а пищеварение будет в разы лучше.

Вечер — самое сложное время, потому что к ужину многие оказываются очень уставшими и голодными. На этот случай лучше иметь дома запасы овощей и полуготовых мясных или рыбных продуктов, которые можно быстро приготовить. Это хороший и не очень калорийный ужин.

Не забыть про красоту

Дегтярева Юлия, педагог-технолог, мастер реконструкции и модификации волос, основатель «Мастерской волос. Школы реконструкции и модификации Юлии Дегтяревой»:

— Каждый день мы в спешке и суете не находим время на то, чтобы любить и радовать себя. Его нет даже на видимое и ощутимое. Так, уход за волосами занимает не больше 20 минут, но их у нас катастрофически нет. Мы придерживаемся правила экономии на себе: спасибо, что хоть помыла, в пучок уберу, и никто не увидит, ведь времени на укладку тоже нет.

А потом состояние волос нас расстраивает: сухие, ломкие, путаются, секутся. Возникает желание их просто срезать, не пытаясь восстановить, ведь на это нужно время. Подобные идеи особенно актуальны в предновогодние праздники, когда хочется иметь красивую укладку к выбранному наряду.

Современные технологии ухода за внешностью таковы, что от нас требуется все меньше времени и сил. Не нужно их бояться, просто выберите салон и специалиста, которому доверяете. Тренды меняются, а мода на ухоженные волосы остается.

То же самое относится и к косметологии, и к процедурам для тела. Каких-то полчаса — и вы выглядите и чувствуюте себя намного лучше. В преддверии любимого, но выматывающего праздника это особенно важно.

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