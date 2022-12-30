Как не поругаться с близкими за новогодним столом, и нужен ли праздник — Анастасия Рубцова

В этом году накануне самого любимого праздника возникают непривычные вопросы: стоит ли вообще его отмечать? Как договориться с семьей насчет телевизора? Есть ли смысл строит планы? Ответы — на DK.RU.

Если у взрослого человека нет новогоднего настроения, это нормально, и не стоит пытаться притянуть его за уши, — считает психотерапевт Анастасия Рубцова:

Я видела в жизни единицы взрослых людей, которые демонстрировали вот это радостно-лучезарное настроение. Обычно его все-таки демонстрируют товарищи пяти-семи лет. А для взрослого человека Новый год — это всегда некоторое ощущение суеты и спешки. Чувство, что нужно успеть устроить праздник всем, особенно детям. И часто тревожное ожидание перемен. Вот это и есть наша взрослая норма.

В народных традициях момент перехода между временами года, между разными состояниями человека — это пространство пустоты. Что-то завершается, по этому поводу уместны печаль и даже горевание. «Так же и с окончанием года: он заканчивается, уходит безвозвратно, мы отпускаем его, в каком-то смысле хороним. Так что совершенно естественно и даже хорошо, если в конце года нам хочется погоревать. Потосковать. Замереть», — отмечает эксперт.

Нужно ли отмечать праздник, когда вокруг хаос и постоянный стресс?

— Мы все очень разные. У кого-то закончились резервы до самого донышка. И слава Богу, все мы имеем право на то, чтобы не насиловать себя праздником. Не улыбаться натужной улыбкой и не имитировать праздничное настроение. Но бывает и иначе, когда человек, наоборот, в этой повторяемости праздничных традиций находит успокоение. Украсить дом, купить гирлянду, испечь какой-нибудь кекс. Традиции — это то, что может дать опору, в том числе и в такие времена, как сейчас. Не всем. Но могут. Они дают ощущение, что наша сегодняшняя маленькая жизнь опирается на что-то в прошлом — а значит, у нее есть и будущее.

К тому же соблюдение новогодних традиций и ритуалов дает нам чувство, что хоть что-то мы контролировать все-таки можем. Можем сделать селедку под шубой. Или оливье. Украсить дом. Можем сами решить, где и с кем будем праздновать Новый год. Все это — хоть какое-то спасение от мучительной беспомощности. От ощущения, что мы не влияем вообще ни на что. А оно сегодня есть у очень многих.

Тем не менее, как говорит одна моя подруга: давайте поймем, как посреди всего этого апокалипсиса мы можем немножко хорошо пожить? Немножко. Сколько получается, сколько мы считаем возможным и уместным.

Порадоваться кому-то из близких, купить себе подарок, съесть что-то любимое. Мы не знаем, что произойдет завтра и послезавтра. Мы не можем исключать ничего. Но именно поэтому на это «хорошо пожить» имеем право. Именно сейчас.

Но давайте не путать вот эту спокойную радость с жуткой декабрьской гонкой, истерической спешкой и попытками впихнуть невпихуемое. Они сил не дают. И смысла, вообще говоря, не имеют.

Если семья хочет праздновать, а ты нет?

— Если в новогоднюю ночь семья хочет веселиться и не понимает, почему тебе не до праздника, как объяснить свое состояние, чтобы тебя услышали? Первое и самое главное — нужно проверить, готова ли вторая сторона нас слышать. Готова ли хоть к какому-то диалогу. Если нет, то мы никак не объясним, и не стоит тратить на это время. Тогда ваша задача — не объяснить необъяснимое, а себя защитить и потихонечку из этой ситуации выйти, даже если кто-то на вас обидится. Максимально деликатно, но настойчиво и твердо.

Если вторая сторона готова слушать, мы можем говорить на том языке, который она понимает. Может быть, сказать не всю правду, а полуправду. Или не совсем так, как мы формулируем ее внутренне. Иногда не так уж плохо воспользоваться правилами английской вежливости и сослаться на больную голову или больную тетушку. Если мы понимаем, что диалог невозможен, социально приемлемое вранье лучше, чем открытый конфликт в праздник.

Как договориться насчет телевизора в новогоднюю ночь?

— Это правда важный вопрос. Сейчас такой исторический момент, когда тем, кто будет сидеть за одним столом, хорошо бы заранее такие вещи обсудить. Мы слушаем обращение президента? Мы обсуждаем новости или не обсуждаем? Нужно установить самые простые правила и красные флажки, которые будут понятны всем. К этим правилам можно возвращаться и периодически всем их напоминать, потому что праздник — время алкоголя, а чем больше алкоголя, тем сложнее правила соблюдать.

Если правила нас не устраивают, у нас есть некоторое время, чтобы, например, решить отмечать праздник в другом месте и в другой компании. Вполне допустимая позиция: «Если вы смотрите телевизор, то я буду в другом месте». Можно на время обращения президента выйти на балкон, в туалет, позвонить — найти себе какое-нибудь веселое, увлекательное дело.

Как встречаться с родственниками, если вы расходитесь во взглядах?

— Если взгляды явно не совпадают, я бы сокращала время визитов до минимума. Бабушки с дедушками, с одной стороны, очень хотят рассказать, как нам жить. С другой стороны, у них страшный уровень тревоги и беспомощности сейчас. Впрочем, и у нас тоже. Тревога, помноженная на тревогу, даст неизбежный взрыв. Так что желательно, чтобы визиты были короткие и в первой половине дня: во-первых, тогда мы с вами в ресурсе, во-вторых, еще никто не выпил. Вообще люди, которые еще не выпили, гораздо легче ведут диалоги и гораздо приятнее друг другу в общении.

И даже если мы едем к бабушкам с дедушками, которые не пьют, они все равно в первой половине дня понравятся нам больше, чем во второй. Поверьте. Еще полезно потренироваться различать слова, конструкции «из телевизора», которые человек произносит, и эмоции, которые он испытывает.

Мы можем стараться отделить эти слова от тех чувств, которые испытывают люди, потому что все — и мы, и бабушки, и дедушки, и наши родители — испытывают одно и то же: острейшую тревогу, полную неопределенность, ужасную беспомощность. Одиночество. Отчаяние. Злость. Вне зависимости от того, как мы себе объясняем ситуацию.

Что с этим делать?

— Нам становится чуть-чуть легче пропускать мимо ушей то, что бабушка говорит, потому что мы понимаем: это на самом деле голос тревоги, злости и беспомощности. Все, что она в эти моменты нам хочет сказать: она страшно перепугана, боится за себя, боится за нас, и от этих чувств очень раздражается.

Когда вы говорите «а делать с этим что», то отчасти в этом мы тоже слышим голос тревоги и беспомощности. Очень хотелось бы нам всем уже год знать, что с этим делать. Но с некоторыми вещами что-то сделать мы не в состоянии.

Как мягко отказаться ехать в гости, если знаешь, что там сразу начнется политика?

— Не надо отказываться в последний момент, лучше сделать это заранее. И без того у многих из нас ощущение, что все рушится. Так что, если можно по-другому, лучше заранее предупредить, что не приедете, ну и дальше какая-то социально приемлемая причина: «возможно, чуть попозже, сейчас никак не получается».

Сейчас, я полагаю, время мягких формулировок. Задача которых — поберечь друг друга и сохранить в наших отношениях то, что еще возможно сохранить. Может быть, заморозить, поставить на паузу. Но не позволить пропаганде разрушить их совсем.

Как быть, если в доме беда — кто-то погиб, кто-то вынужден был уехать из страны?

— Я бы положилась на те традиции проживания горя, которые есть в каждой конкретной семье. Они разные. И все по-своему правильные. Кто-то чувствует, что нужен праздник. Для кого-то это будет время черного горя, когда праздник потеряет вкус и смысл. И то и другое нормально. Тем более, что сама по себе праздничная суета не вытаскивает из горевания. Причем это касается всех видов горя — и от потери близких, и от потери страны, если мы будем говорить о беженцах и эмигрантах. И горя от обрушившихся планов и привычной картины мира.

Обычно, когда мы в депрессии или горюем, вся эта праздничная суета имеет такой, знаете, привкус жженого картона. Мы смотрим на огоньки и мишуру, и они все проходят сквозь нас и мимо. Мы не можем в это включиться, не очень понимаем, для чего вообще люди эти фейерверки запускают, как они едят эти салаты. Не то чтобы мы возмущены этим, но искренне не понимаем. Потом, через пару лет, горевание проходит, краски возвращаются.

Как вернуть себе ощущение дома, если встречаешь Новый год далеко от него?

— Один человек рассказывал, как он, переехав, купил себе такой же матрас, какой у него был в Москве, такие же полотенца, такой же шампунь, баночки для специй и так далее. Таким образом восстановился весь привычный тактильный быт, и это оказалось хорошим способом смягчить привыкание в первые год-полтора. Ты выходишь из дома, где все, абсолютно все новое, а потом возвращаешься — и вот оно, твое полотенце.

Можно пытаться в эмиграции воспроизвести часть домашних традиций. Я обычно делаю какую-то еду, которую готовила еще до переезда из России — рождественский кекс, например. Есть люди, которые вынуждены жить между двумя-тремя странами. И они создают себе это чувство дома за счет каких-то мелочей, которые можно воспроизвести везде. Например, сериал «Друзья». Какая-то своя новогодняя музыка. Настольные игры. Книги из детства, создающие ощущение праздника, и так далее.

Новогодние планы

— Я бы не относилась к новогоднему планированию всерьез. Праздники ведь еще и время регресса, когда мы попадаем в немножко детское состояние. А одна из составляющих регресса — ощущение всемогущества: мы сейчас волшебной палочкой напишем и все исполнится. Так что во многом наше новогоднее планирование — это не планы для нас, а письмо к Дедушке Морозу. Написать можно. Где-нибудь к февралю можно и перечитать. Посмотреть, какие коррективы внесет жизнь. И подумать, на что из этого объективно хватает сил и что имеет смысл. Если выполним хотя бы половину, мы уже молодцы.

Где взять ощущение равновесия в ситуации, когда сложно планировать дальше, чем на день-два? Можно попробовать поискать его в теле. Тело — это вообще наша главная и единственная опора в такие времена. Все, что сейчас вложено в тело, окупается стократ. Всякие прогулки на свежем воздухе, растяжки, регулярная утренняя зарядка. Дыхательные упражнения. Все, что доставляет удовольствие и не травмирует, все, что помогает нам лучше координировать движения и, как следствие, помогает нашему равновесию. Иначе, когда мы все время сидим у компьютера или с телефоном, мы чувствуем себя головой на ниточке.

Но давайте помнить, что сейчас отсутствие равновесия — это норма. У нас нет задачи вернуть полное, тотальное равновесие. А есть задача поддерживать такое неравновесие, которое мы выдержим. Потому что парадоксальным образом в этом неравновесии мы легче адаптируемся, когда мир переворачивается с ног на голову. Нам тогда проще перевернуться вместе с миром, как Алисе в Стране чудес.

Не нужно убеждать себя, что в мире все в порядке. Нет, не в порядке. Поэтому успокаиваемся до определенного предела, а дальше смотрим, что еще нам готовит грядущий день и новый год. И давайте помнить, что цикл адаптации не будет длиться вечно. И что за этот год наша психика уже совершила колоссальную работу. Она адаптировалась к огромному количеству немыслимых изменений. Так что в очередной раз отметим, что психика очень пластична и ее так просто не разрушишь. Восхитимся этой пластичностью и похвалим себя: мы большие молодцы и заслужили отдых.

Материал подготовлен на основе постов в Телеграм-канале Анастасии Рубцовой «Записки на полях».

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