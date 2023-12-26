На складах российских дилеров скопилось более 17 тыс. китайских грузовиков

2023 год показал рекордные продажи грузовой техники, по его итогам в России продано почти 137 тыс. единиц грузового транспорта. Это лучшие показатели с 2012 года.

На складах дилеров и дистрибуторов в РФ скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства, пишет «Коммерсант». Этих остатков хватит до февраля – марта 2024 г. Накопление остатков связано с охлаждение рынка из-за роста ставки ЦБ, говорят эксперты.

В сентябре мы наблюдали сокращение импорта техники из Китая на фоне роста утильсбора, изменения курсов валют и повышения ключевой ставки. Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка, — говорит гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

Издание пишет, что на конец ноября на складах в России находилось 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов бренда Shacman — бестселлер на рынке. В среднем во втором полугодии марка продавала по 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов в месяц. Сейчас темпы продаж сократились.

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов подтверждает, что на данный момент на рынке избыточное предложение по тягачам и самосвалам:

Поскольку ключевая ставка не снизится в начале года, ожидается некая стагнация рынка, — говорит Владимир Желобов.

Вместе с тем 2023 г. показал рекордные продажи грузовой техники. По итогам января – ноября в РФ продано почти 131,2 тыс. грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны, следует из данных «Автостата». При этом на КамАЗе считают, что объемы рынка тяжелых грузовиков в 2023 г. были еще больше — 137 тыс. машин. Прогноз автоконцерна по объему рынка на 2024 г. — до 110 тыс. штук.

В начале следующего года мы увидим коррекцию рынка, однако это нельзя назвать падением. Скорее всего, это будет поиском баланса на рынке после исторического пика, вызванного всем известными макроэкономическими пертурбациями. Если не считать текущий год, то 2024 г. продемонстрирует лучший показатель с 2012 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году.

Игроки рынка отмечали, что предложение не успевает за ростом спроса: желающих отправить груз гораздо больше, чем исполнителей, готовых его перевезти. Дефицит перевозчиков возник в первую очередь из-за нехватки техники, рассказывал DK.RU.