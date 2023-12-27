Глава «Газпрома» пообещал газифицировать все населенные пункты в России к 2030 г.

Сейчас уровень газификации в стране составляет 89% из 100% технической возможности. На догазификацию в будущем году направят рекордные 270,3 млрд руб.

«Газпром» вложит в газификацию страны рекордные 270,3 млрд руб. в 2024 г., что на 33,5 млрд руб. больше, чем в этом году. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На начало 2024 г. будет заключено более миллиона договоров на догазификацию. Количество договоров растет буквально каждый день. Для этих договоров уже обеспечена техническая возможность подведения трубы к границам участка. 875 тыс. домовладений — к ним уже газ до границ участка подведен, из которых для 500 тыс. домовладений газ уже подан, — сказал он.

Миллер добавил, что уровень газификации в РФ на 1 января 2024 г. составит 89% из 100% технически возможной сетевой газификации, при этом 100% газификация удастся достичь к 2030 г.

Ваша задача, которая поставлена по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации к 2030 году, будет абсолютно точно выполнена.

Напомним, с 2021 г. в России действует программа социальной газификации. Собственники домовладений в газифицированных населенных пунктах могут подать заявки на бесплатное проведение труб. Сделать это можно на Госуслугах, на сайте единого оператора либо в офисе газораспределительной организации. Сроки подключения домов к газу можно посмотреть на специальной интерактивной карте.

В льготной программе газификации могут принять участие многодетные, малоимущие семьи и одинокие граждане, бюджетники, живущие в сельских территориях, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и другие категории. В зависимости от имущественного положения размер субсидии составляет от 100 до 250 тыс. руб. Компенсацией можно покрыть до 90 % затрат на подключение жилья к газу.