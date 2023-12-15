«Газа ждали, как манны небесной»: как в регионе реализуют важнейшую программу Президента

Более 42 тыс. частных домов Свердловской области имеют возможность подключения к голубому топливу. Те, кто уже получил газ, отмечают, что переход на него оказался очень кстати.

Одно из самых значимых и заметных событий в энергетике в 2023 г. — активная фаза реализации государственной программы социальной газификации, объявленной президентом Владимиром Путиным. Среди российских регионов Свердловская область на протяжении всего года уверенно сохраняла позиции в ТОП-5 лидеров по догазификации частных домовладений.

Темпы работы не снижаются

Благодаря догазификации подведение газопроводов до границ участков жителей стало бесплатным. Это значит, у них появилась возможность перейти с печного или электрического отопления на газ, значительно повысив качество и комфорт своей жизни. Как отмечают участники программы, отопление домовладений голубым топливом обходится в два, а то и в три раза дешевле.

Региональный оператор программы социальной газификации АО «ГАЗЭКС» параллельно строит газовую инфраструктуру и создает техническую возможность подключения к сетям на всех территориях своего присутствия в Свердловской области.

На сегодня компания приняла в работу около 33 тыс. заявок на бесплатное подключение к газу частных жилых домов, с собственниками заключено порядка 32 тыс. договоров. Из них 16 тыс. договоров исполнено до границ земельных участков. А более 7,6 тыс. домов уже газифицировано.

В рамках программы «ГАЗЭКС» в Свердловской области завершил строительство 357 км газопроводов для 9 085 домовладений. В стадии строительства находится более 816 км сетей, проектируется еще порядка 968,3 км газопроводов. Тем самым возможность перейти на голубое топливо создается для почти 29 тыс. потребителей.

С учетом ранее реализованных АО «ГАЗЭКС» собственных и региональных инвестиционных программ на текущий момент техническая возможность подключения к газу есть у более чем 42 тыс. домовладений. Те, кто еще не подал заявку на подключение к газу, может это сделать и приступить к подготовке своих домов к приходу голубого топлива, — отметил генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.

Переходим на цифровое управление

В ходе внедрения новой модели газоснабжения Президент РФ поручил обеспечить цифровизацию деятельности газораспределительных организаций. Чтобы выполнить это поручение и внедрить новые практики управления процессами в компании, в АО «ГАЗЭКС» в 2023 г. было создано управление развития и газификации.

С марта сформирован штат управления. Подразделение приступило к созданию взаимосвязанной информационной инфраструктуры компании как элемента систем планирования и управления, контроля и мониторинга, внутреннего аудита. В рамках работы управления проведен первый в России пилотный проект по внедрению облачного сервиса «Цифровое управление строительством» в отношении программы догазификации, — рассказал начальник управления развития АО «ГАЗЭКС» Антон Тингаев.

Сервис обеспечивает сокращение сроков строительства объектов, позволяет проводить расширенную аналитику, отслеживать в режиме онлайн все реализуемые проекты в разрезе любых показателей: от финансирования и освоения до соблюдения сроков строительства и наличия замечаний на всех жизненных циклах создания сетей.

Помимо внедрения внешнего сервиса, настроен сквозной сбор сведений о реализации программы догазификации АО «ГАЗЭКС» через информационные системы компании.

Данные об освоении капитальных вложений, денежных потоках, стадиях реализации программы, подрядчиках, сроках выполнения мероприятий, прогнозировании, отклонении от сценариев аккумулировались в единой базе методом сквозного сбора данных — через присвоенные каждой проектируемой и строящейся сети уникальные коды, — объяснил Антон Тингаев.

Созданный инструмент позволил региональному оператору в режиме реального вести мониторинг реализации программы и моделировать процессы.

Выбрали комфорт и экономию

Ежедневно к программе социальной газификации присоединяются десятки жителей — как из городов, так и из небольших сел Свердловской области. Например, в 2023 г. голубое топливо пришло в самое удаленное село в Полевском округе — Полдневую, 800 семей здесь ждали этого почти 13 лет.

Это событие мы оцениваем, наверное, как второе дыхание для села. Потому что энергоэффективный ресурс с хорошим коэффициентом полезного действия пришел в Полдневую. Село получило импульс для развития — и с точки зрения жилья, и с точки зрения предпринимательства, — отметил глава Полевского городского округа Константин Поспелов.

В числе первых счастливчиков, подключивших свое домовладение к газу, семья Клусовых. Чтобы обогреть 86 кв. м, супруги раньше использовали две печки.

Дрова стали дороже. К тому же их нужно было заготовить: привезти, распилить, расколоть, сложить. С возрастом делать это все тяжелее и тяжелее. С появлением газа мы будем меньше платить за электричество, будем экономить. А для меня как для хозяйки важно, что в доме будет чисто: не будет копоти и грязи, — рассказала Нина Клусова.

Ревда — еще одна интенсивно газифицируемая территория на западе региона. Здесь возможность подключения к голубому топливу создается сразу для целых микрорайонов. Так, для обеспечения экологичным и экономичным топливом «Петровских дач» проложено около 12,5 км распределительных сетей низкого давления, построен шкафной газорегуляторный пункт, который в перспективе сможет обеспечить газом около 225 частных домовладений.

В этом году это уже третий крупный объект, который построен в Ревде. До этого мы газифицировали районы Биатлон и Юго-Западный, — рассказал начальник комплексной эксплуатационной службы города Ревда АО «ГАЗЭКС» Иван Швецов.

Одними из первых в микрорайоне к газу подключили семью Прокопьевых.

Раньше мы отапливали дом электрокотлом, а с переходом на новый тариф это стало очень дорого — счета стали приходить почти на 30 тыс. руб. в месяц. Газ мы ждали как манны небесной, потому что многодетной семье эти счета оплачивать очень тяжело. Рады, что к холодам нас наконец-то подключили, и теперь будем посильно оплачивать все наши коммунальные расходы, — поделилась впечатлениями Надежда Прокопьева.

На севере региона тоже кипит работа. Краснотурьинск и Серов — в числе лидеров догазификации в Свердловской области. На текущий момент в Серове техническая возможность присоединиться к газовым сетям есть у 1103 домов в разных районах города.

Все газопроводы, запланированные на этот год, построены. На 2024 год подготовлена проектно-сметная документация по сетям. При таких темпах у нас социальная газификация завершится досрочно — к 2025 г. Серов будет полностью обеспечен голубым топливом, — рассказал исполнительный директор — заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Северному округу Константин Шпехт.

Программа социальной газификации позволяет не только обеспечить жителей частного сектора наиболее экономичным видом топлива, но и сократить вредные выбросы. В этом году жители Нижнего Тагила получили уникальную возможность перейти с печного отопления на газовое, потратив в итоге всего около 250 руб. Все затраты компенсируются государством. Дело в том, что Нижний Тагил — единственный город в Уральском регионе и один из 12 в России, где реализуется программа «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

«ГАЗЭКС» по программе догазификации бесплатно строит сети до границ участков жителей. Покупку газового оборудования и монтаж собственники делают за свой счет. Но после пуска газа 99,9% затрат возвращается. От жителей муниципалитета уже подано более 600 заявок, а всего в планах за ближайшие два года — перевести на голубое топливо 2000 частных домов города.

Для нас важно, чтобы газ дошел не только до границ земельных участков, но и пришел в дома потребителей. Число домовладений, для которых создана возможность подключения к газовым сетям, существенно выше, чем число тех, кто уже пользуется голубым топливом. Такая разница в цифрах происходит потому, что некоторые жители не спешат готовить жилье к приходу газа: проектировать, строить внутреннюю инфраструктуру, приобретать оборудование, а иногда и вовсе подавать заявку и заключать договор, — отметил генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.

Помочь уральцам активнее газифицироваться должны меры социальной поддержки, принятые в регионе. По решению губернатора Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей — многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма компенсации может составлять от 100 до 250 тыс. руб. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Кроме того, увеличен перечень работ и оборудования, на которые распространяются субсидии. В список добавлены уличные термоблоки, комбинированные газоэлектрические плиты и духовые шкафы

Также есть возможность догазификации за счет средств областного материнского капитала, который сейчас составляет 160 687 руб.

Реклама АО «ГАЗЭКС» Erid: LjN8KHVXn