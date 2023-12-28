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Хуснуллин: «Массово льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила»

на фото: Марат Хуснуллин
на фото: Марат Хуснуллин. Иллюстрация: РИА Новости

По итогам 2023 г. было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб., прирост ипотечного портфеля в России составил более 4 трлн руб. При этом на льготные программы пришлось 6,88 трлн руб.

#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Льготные ипотечные программы в России пересмотрят с 1 июля 2024 г. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что льготная ипотека со следующего года продолжит действовать только в тех регионах, где на нее невысокий спрос:

По льготной — скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила, — цитирует вице-премьера «Коммерсант».

При этом Марат Хуснуллин отметил, что семейная ипотека в будущем году будет действовать на прежних условиях. Напомним, что по условиям программы семейной ипотеки, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 20%.

Что касается льготной ипотеки, то она распространялась на новостройки, приобрести квартиру в которых можно было по ставке в 8%, максимальный размер кредита ограничивается суммой в 6 млн руб.

По словам Хуснуллина, по итогам 2023 г. было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб., прирост ипотечного портфеля в России составил более 4 трлн руб. По данным «Дом.РФ», на начало сентября 2023 г. по всем льготным программам выдано 6,88 трлн руб., в том числе по семейной — 2,49 трлн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что Сбербанк с 2024 г. вводит новое условие для желающих оформить льготную ипотеку. Если покупатель решит взять кредит по такой программе, застройщик должен заплатить комиссию 7,5 – 11,5% от суммы кредита.

Автор: Екатерина Тарханова
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