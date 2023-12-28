Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.12
91,70
101,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Для поддержания дисциплины. Налоговые проверки принесли в бюджет РФ 200 млрд руб.

Для поддержания дисциплины. Налоговые проверки принесли в бюджет РФ 200 млрд руб.
Иллюстрация: РИА Новости

Глава ФНС уверен, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но они обязательно нужны в качестве дисциплинарной меры.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Налоговые проверки принесли в бюджетную систему России в 2023 г. 200 млрд руб., об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Как пишет ТАСС, руководитель ведомства озвучил сумму на лекции общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Чтобы вы просто понимали соразмерность цифр: у нас бюджет с вами общий у страны в этом году будет примерно 46,4 трлн руб. Из них знаете сколько мы налоговыми проверками соберем? 200 млрд руб.,— сказал он.

Глава ФНС подчеркнул, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но они нужны для поддержания дисциплины.

Ранее DK.RU публиковал интервью главы ФНС Даниила Егорова, в котором он рассказывал, что по итогам 2023 г. региональные налоги и сборы показали рост на 14%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ненефтегазовые налоги — 13% роста. Налог на прибыль дает практически 20% роста. Страховые взносы растут на 29%, но это аномальный рост. 

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • В Свердловской области выросла смертность на рабочих местахВ Свердловской области выросла смертность на рабочих местах
  • Федеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка ЕкатеринбургаФедеральный застройщик заявил о готовности занять 20% рынка Екатеринбурга
  • Решено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. ДеньгамиРешено привлекать в Екатеринбург иногородних режиссеров. Деньгами
  • Еще две площадки со сталинками отдадут под снос в ЕкатеринбургеЕще две площадки со сталинками отдадут под снос в Екатеринбурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.