Для поддержания дисциплины. Налоговые проверки принесли в бюджет РФ 200 млрд руб.

Глава ФНС уверен, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но они обязательно нужны в качестве дисциплинарной меры.

Налоговые проверки принесли в бюджетную систему России в 2023 г. 200 млрд руб., об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Как пишет ТАСС, руководитель ведомства озвучил сумму на лекции общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Чтобы вы просто понимали соразмерность цифр: у нас бюджет с вами общий у страны в этом году будет примерно 46,4 трлн руб. Из них знаете сколько мы налоговыми проверками соберем? 200 млрд руб.,— сказал он.

Глава ФНС подчеркнул, что налоговые проверки не могут обеспечить доходную часть бюджета страны, но они нужны для поддержания дисциплины.

Ранее DK.RU публиковал интервью главы ФНС Даниила Егорова, в котором он рассказывал, что по итогам 2023 г. региональные налоги и сборы показали рост на 14%, НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ненефтегазовые налоги — 13% роста. Налог на прибыль дает практически 20% роста. Страховые взносы растут на 29%, но это аномальный рост.