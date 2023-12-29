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Власти Германии назвали объем замороженных активов России

Власти Германии назвали объем замороженных активов России
Иллюстрация: РИА Новости

В мае 2022 г. еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс говорил, что Евросоюз в общей сложности заморозил международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

По состоянию на начало декабря 2023 г. власти Германии заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно €4,1 млрд. Пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минфина ФРГ.

Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка

Ранее власти Швейцарии отчитались, что заморозили российские активы на сумму $8,8 млрд.

В мае 2022 г. еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза в общей сложности заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). 

DK.RU рассказывал, что Минфин США ранее оценивал общую сумму заблокированных российских активов за рубежом в $280 млрд.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в начале декабря 2023 г. рассказывал, что механизм разблокировки иностранных активов граждан России заработает с 2024 г. Он подразумевает обмен заблокированных активов. 

По оценкам правительства, количество граждан, пострадавших из-за блокировки инвестиций в иностранные ценные бумаги на зарубежных финансовых рынках, составило 3,6 млн человек.

Автор: Екатерина Тарханова
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