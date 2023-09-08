Минфин США озвучил объем замороженных активов России

На заседании рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам назвали цифру заблокированных российских активов. По словам минфина США, большинство средств находится в странах ЕС.

Сумма заблокированных российских активов за рубежом составляет около $280 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение минфина США. Сумма была озвучена на заседании рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO).

В мае REPO завершила работу по составлению карты и учету российских суверенных активов, которые заморожены и находятся в юрисдикциях – членах REPO. <...> Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых находится в ЕС, — говорится в сообщении.

Как рассказывал DK.RU, санкции против российской финансовой системы были введены после начала специальных военных действий на Украине. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщал Минфин.

В мае 2022 г. еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В Брюсселе несколько месяцев обсуждают вопрос о том, как использовать блокированные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения.

Также с 2022 г. у российских инвесторов заблокирован доступ к принадлежащим им иностранным бумагам, а также к денежным выплатам по ним, которые учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от минфинов Бельгии и Люксембурга. Пока не сообщалось ни об одном случае разблокировки активов.