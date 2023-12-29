Каким будет ВИЗ? Мэрия утвердила планировку, горожане голосуют за проект набережной

Девять новых микрорайонов с фондом жилья на 2 млн кв.м., парк, социальные и спортивные объекты — ближайшее будущее района у пруда.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки района «ВИЗ-Правобережный».

Согласно данным пресс-службы мэрии, территория будет поделена на девять микрорайонов, застройка будет вестись в три очереди. Первая очередь должна быть завершена к 2025 г., вторая будет возводиться с 2025 по 2030 г., третья — в 2030 – 2035 гг. Общая площадь будущего жилого фонда на ВИЗе составит более 2 млн кв.м., в районе появятся сквер, парк и благоустроенная набережная, а также 15 детсадов и 5 пристроенных помещений дошкольных организаций на 5 310 мест, семь школ, детская и взрослая поликлиники, три физкультурно-оздоровительных комплекса, четыре школы искусств, хоккейный корт и школа единоборств.

Напомним, также в новый район должны проложить новую дорогу и трамвайную линию по ул. Татищева, построить транспортную развязку на пересечении Срединного кольца и ул. Татищева. Протяженность проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 км, трамвайной линии — 2,9 км. Кроме того, администрация города планирует построить канал (коллектор) реки Широкой по ул. Юрия Исламова, проезды к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации. Дорожные работы должны начаться в 2024 г.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге выберут лучшую концепцию благоустройства набережной на ВИЗе. Речь идет о набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых, там должны появиться зоны отдыха, прогулочные и велосипедные маршруты, информационный центр, озеленение.

Проголосовать за лучший вариант горожане могут с 29 декабря по 19 января. После конкурсного отбора жителям предложили три проекта.

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