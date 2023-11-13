В Екатеринбурге выберут лучшую концепцию благоустройства набережной Верх-Исетского пруда

Свои варианты представят пять архитектурных объединений, которые прошли отбор. Обновить территорию планируют в рамках развития проекта «ВИЗ-Правобережный» до 2035 г.

Конкурсная комиссия при администрации Екатеринбурга подвела итоги отбора претендентов, которые хотели бы представить свои концепции благоустройства набережной Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, комиссия выбрала пять победителей

консорциум «IND + STEP + НатУРАЛист» (архитектурное бюро IND architects, студия транспортного проектирования STEP и АНО «Центр популяризации биоразнообразия НатУРАЛист»);

консорциум «Город в парке» (градостроительная компания «Яузапроект», Гильдия ландшафтных инженеров и компания «A.IT»);

консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects» (архитектурные бюро TOBE Architects и ISAEV Architects);

бюро MLA+;

бюро Wowhaus.

До 15 декабря победители отбора должны представить организаторам конкурса свои концепции — они должны соответствовать техзаданию и культурной идентичности города.

В период с 29 декабря по 19 января жители смогут проголосовать за лучшую из них.

Уже известно, что на набережной планируют обустроить зоны отдыха, прогулочные и велосипедные маршруты, информационный центр, озеленение.

Как уже писал DK.RU, к проекту развития района «ВИЗ-Правобережный» приковано особое внимание. В августе на общественное обсуждение выставили проект застройки территории района, согласно которому в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта должно было появиться жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал».

Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки. В сентябре горожане провели протестный флешмоб на берегу Верх-Исетского пруда.

По результатам общественных слушаний стало известно, что власти отказались от застройки квартала в границах ул. Кирова, Каменщиков и Фролова — там появится благоустроенный пляж с пирсами.