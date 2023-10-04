Отстояли. Вместо многоэтажек на визовском пруду появится пляж с пирсами

Участок в районе ул. Кирова, Каменщиков, Фролова планировалось застроить высотками, но люди выступили резко против появления домов прямо на берегу одного из немногочисленных водоемов города.

На визовском пруду вместо высотных новостроек появится парк с пирсами. Он протянется от ул. Кирова до Срединного кольца и займет площадь в 14 тыс. га., пишет 66.RU. Пляжная зона будет благоустроена, а для того, чтобы места для отдыха было больше, возведут пирсы.

Ранее предполагалось, что на участке квартала ул. Кирова, Каменщиков, Фролова построят многоэтажные жилые дома. Но в мэрии после общественных обсуждений жилую застройку территории из плана исключили.

Напомним, 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу Верх-Исетского пруда. Поводом для него стал вынесенный в конце августа на общественное обсуждение проект застройки территории района «ВИЗ-Правобережный». Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта должно было появиться жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал».

Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки.

Как ранее писал DK.RU, о том, что городские и региональные власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный», стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.