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Отстояли. Вместо многоэтажек на визовском пруду появится пляж с пирсами

изначальный план застройки берега
изначальный план застройки берега. Иллюстрация: проектная документация

Участок в районе ул. Кирова, Каменщиков, Фролова планировалось застроить высотками, но люди выступили резко против появления домов прямо на берегу одного из немногочисленных водоемов города.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

На визовском пруду вместо высотных новостроек появится парк с пирсами. Он протянется от ул. Кирова до Срединного кольца и займет площадь в 14 тыс. га., пишет 66.RU. Пляжная зона будет благоустроена, а для того, чтобы места для отдыха было больше, возведут пирсы.

Ранее предполагалось, что на участке квартала ул. Кирова, Каменщиков, Фролова построят многоэтажные жилые дома. Но в мэрии после общественных обсуждений жилую застройку территории из плана исключили.

Напомним, 6 сентября горожане провели протестный флешмоб на берегу Верх-Исетского пруда. Поводом для него стал вынесенный в конце августа на общественное обсуждение проект застройки территории района «ВИЗ-Правобережный». Согласно ему, в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта должно было появиться жилье для 82,6 тыс. человек и комплекс административных зданий «Правительственный квартал».

Жителям ВИЗа перспектива появления многоэтажек у Верх-Исетского пруда не понравилась. Люди заявили, что нагрузка на дороги вырастет в разы, пляж окажется отрезан от остальных домов района, а перед глазами будет не вода, а высотки.

Как ранее писал DK.RU, о том, что городские и региональные власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный», стало известно в марте. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что координировать работу по развитию планировочного района должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

Автор: Александра Клименко
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