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Режим повышенной готовности действует в регионе до конца каникул

Режим повышенной готовности действует в регионе до конца каникул
Иллюстрация: freepik.com

На усиленный режим работы до 9 января переведены энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства области, обеспечивающие бесперебойное снабжение жителей теплом, электричеством и бытовым газом.

#НОВОСТИ

Профильные министерства и ведомства Свердловской области в новогодние каникулы будут работать в режиме повышенной готовности. Пресс-служба правительства региона сообщает, что это сделано, чтобы обеспечить безопасность граждан в случае необходимости оперативного реагирования.

На усиленный режим работы до 9 января 2024 г. переведены энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства области, обеспечивающие снабжение домов теплом, электричеством и бытовым газом. Всем предприятиям энергетики и ЖКХ предписано проверить исправность автономных источников электроснабжения, готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению в случае необходимости аварийно-восстановительных работ, наличие резервного запаса горюче-смазочных материалов. Специалисты в организациях дежурят круглосуточно.

Кроме того, в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в области до 8 января 2024 г. действует режим повышенной готовности для органов Свердловской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Экстренную медицинскую помощь в праздничные дни оказывают круглосуточно, актуальные графики работы больниц и поликлиник опубликованы на официальных сайтах медучреждений.

За состоянием трасс в дни каникул следят дежурные из числа руководящего состава дорожных служб совместно с подрядными организациями и Госавтоинспекцией. Для чистки дорог от снега в полной готовности находятся более 1400 единиц техники.

Сообщить об участках, которые нуждаются в уборке, можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83.

Ранее на DK.RU: Ледовые городки, катки и ТРЦ: что и как будет работать в Екатеринбурге в праздники

Автор: Александра Клименко
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