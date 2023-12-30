Ледовые городки, катки и ТРЦ: что и как будет работать в Екатеринбурге в праздники

DK.RU собрал информацию о том, как будут работать главные общественные пространства города, откроются ли ГИБДД, МФЦ и банки, и как выбраться из центра в новогоднюю ночь.

Большинство жителей Екатеринбурга с 30 декабря отправились на новогодние каникулы, для многих они продлятся до 8 января. Где можно провести свободное время, и куда идти, если вам срочно понадобилось оформить документы или сделать денежный перевод? DK.RU приводит график работы общественных пространств и самых важных организаций.

Места для прогулок и активного отдыха

Ледовый городок должен стать местом притяжения жителей Екатеринбурга. Он открылся на Площади 1905 года вчера. Как уже писал DK.RU, тема городка — 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. Здесь можно посмотреть на елку и скульптуры, созданные по мотивам сказок поэта, скатиться с горок. Для взрослых посетителей предусмотрены вечерние концерты. Площадка будет работать каждый день до 14 января с 10:00 до 20:30 часов. В новогоднюю ночь городок будет открыт до 02:30, 1 января — с 10:00 до 22:30.

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ЦПКиО им. Маяковского — еще одно знаковое общественное пространство, которое будет работать в новогоднюю ночь. Для тех, кто решит провести здесь первые часы 2024 г., приготовили праздничную программу. В новогоднюю ночь парк будет работать до 04:00. В праздничные дни большинство аттракционов работает с 12:00 до 22:00.

ЭкспоЕлка в Новокольцовском районе с ледовым городком будет работать с 10:00 до 22:00 (некоторые активности закончатся раньше). Здесь же можно посетить парк аттракционов и покататься на коньках.

Катки

«Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского будет работать с 10:00 до 23:00 (1 января — с 11:00).

в ЦПКиО им. Маяковского будет работать с 10:00 до 23:00 (1 января — с 11:00). «Юность» будет открыта для массовых катаний с 1 по 8 января с 15:00 до 22:00. 31 декабря каток работать не будет.

будет открыта для массовых катаний с 1 по 8 января с 15:00 до 22:00. 31 декабря каток работать не будет. «Арена Парк» у Центрального стадиона 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, 2-8 января — с 10:00 до 22:00.

ГЛК «Уктус» можно посетить с 10:00 до 23:00. 31 декабря комплекс закончит работу в 18:00, 1 января откроется в 10:00.

Отдых в тепле

Торговые центры с кинотеатрами, фудкортами и с развлекательными центрами для детей, в большинстве своем со 2 января будут работать по привычному графику. Изменения произойдут только 31 декабря и 1 января.

«Гринвич» 31 декабря закроется в 20:00. 1 января будет работать в ограниченном режиме — с 12:00 можно сходить в кинотеатр, рестораны, развлекательный центр, «Гиперболу» и фудмаркет.

31 декабря закроется в 20:00. 1 января будет работать в ограниченном режиме — с 12:00 можно сходить в кинотеатр, рестораны, развлекательный центр, «Гиперболу» и фудмаркет. «Пассаж» 31 декабря закроется в 21:00, рестораны и кинотеатр закончат работу еще на час раньше. 1 января в 12:00 откроются «Гипербола» и «Пассаж Синема», в 14:00 — рестораны.

31 декабря закроется в 21:00, рестораны и кинотеатр закончат работу еще на час раньше. 1 января в 12:00 откроются «Гипербола» и «Пассаж Синема», в 14:00 — рестораны. «Мега» 31 декабря будет работать до 18:00, 1 января начнет принимать покупателей с 14:00.

31 декабря будет работать до 18:00, 1 января начнет принимать покупателей с 14:00. VEER Mall 31 декабря закрывается в 18:00. 1 января он заработает в 13:00

Аквапарк «Лимпопо» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, начиная со 2 января — с 9:00 до 22:00 часов.

Музеи Екатеринбурга 31 и 1 января будут закрыты.

2 января откроется «Эрмитаж-Урал» (будет работать с 11:00 до 20:00).

(будет работать с 11:00 до 20:00). 3 января начнут работать Музей ИЗО и Музей наивного искусства (с 11:00 до 19:00), Музей Истории Екатеринбурга (с 11:00 до 18:00), Свердловский областной краеведческий музей (с 11:00 до 18:00) и другие.

Транспорт

Как уже писал DK.RU, для тех, кто передвигается по городу на своем автомобиле, администрация сделала приятный сюрприз — с 31 декабря по 8 января Алексей Орлов отметил плату за использование городских парковок.

Те, кто не хочет садиться за руль и ждать такси, могут воспользоваться общественным транспортом. С 30 декабря по 8 января автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут курсировать по расписанию выходного дня. Исключение — новогодняя ночь. Метро в ночь на 1 января будет открыто до 01:00, все другие категории общественного транспорта завершат работу в 22:00. При этом, трамваи, троллейбусы и автобусы начнут курсировать по городу с 6:00 утра 1 января.

Другие полезные организации

Офисы МФЦ в Свердловской области и контакт-центр «Мои документы» в этом году с 30 декабря по 8 января работать не будут.

Банки на время новогодних праздников закроют большинство отделений.

Сбербанк 31 декабря откроет офисы, которые работают по воскресному графику. Со 2 января в ограниченном режиме будет работать дежурное отделение на Малышева, 31-в. С 4 января откроется еще несколько офисов.

31 декабря откроет офисы, которые работают по воскресному графику. Со 2 января в ограниченном режиме будет работать дежурное отделение на Малышева, 31-в. С 4 января откроется еще несколько офисов. ВТБ откроет с 4 января дежурные отделения на Ленина, 27 и Космонавтов, 23.

откроет с 4 января дежурные отделения на Ленина, 27 и Космонавтов, 23. Альфа-Банк с 4 января открывает дежурное отделение на Горького, 7-а.

График работы дежурных отделений других банков, работающих с 4 января, можно уточнить на сайтах кредитных организаций.

ГИБДД будет проводить прием граждан в обычном режиме 3, 4 и 5 января.

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