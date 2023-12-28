Мэр Орлов отменил плату за уличные парковки в Екатеринбурге

В уральской столице насчитывается более 2300 платных мест для стоянки личного транспорта. К новогодним праздникам администрация Екатеринбурга сделала горожанам и гостям приятный подарок.

Городские парковки временно станут бесплатными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов:

Неотъемлемая часть новогоднего отдыха екатеринбуржцев — прогулки по центру города, походы в театры, по магазинам. В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов. Екатеринбург — один из самых посещаемых на каникулах мегаполисов России. В этой связи принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. На данный момент у нас в городе насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта. Приятного отдыха!

Ранее DK.RU сообщил, что бюджет Екатеринбурга на 2024 г. приняли с дефицитом в два млрд. руб. В следующем году доходная часть составит 76 млрд руб., из которых 33,7 млрд. руб. город заработает сам.

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