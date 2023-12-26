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Бюджет Екатеринбурга на 2024 г. приняли с дефицитом в два млрд. руб.

Бюджет Екатеринбурга на 2024 г. приняли с дефицитом в два млрд. руб.
Иллюстрация: Пресс-служба ЕГД

Дума Екатеринбурга утвердила бюджет города на 2024 год и плановые 2025-2026 гг. В следующем году доходная часть составит 76 млрд руб., из которых 33,7 млрд. руб. город заработает сам.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Согласно решению депутатов, доходы бюджета на 2024-й планируются в объеме 76,5 млрд руб. Предполагается, что Екатеринбург заработает 33,7 млрд руб. — остальные средства поступят безвозмездно из областного и федерального бюджетов. Расходы планируются в пределах 78,5 млрд руб. Самой затратной сферой станет образование, на которое запланировано свыше 40 млрд руб. трат, сообщает ЕАН.

Новый бюджет принят думой практически единогласно. Против высказался только представитель «Яблока» Константин Киселев. Лидер фракции КПРФ Виктория Ивачева, от которой ждали аналогичного шага, заседание пропустила. Ее супруг, глава коммунистов в заксобрании Александр Ивачев неоднократно заявлял, что депутаты от партии в Свердловской области не поддерживают принятие бюджетов разных уровней.

Напомним, ранее стало известно, что содержание городской думы обойдется Екатеринбкргу в 250 млн руб. В 2024 г. муниципалитет должен получить 76 млрд 546 млн руб. Налоговые и неналоговые поступления составят 33 млрд 758 млн руб., субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов — 42 млрд 788 млн руб. Расходы муниципалитета оценены в 78 млрд 566 млн руб. Таким образом дефицит составит 2 млрд 20 млн руб. (6% от объема доходов).

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Автор: Татьяна Юстус
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