Деньги есть, все держатся. Налог на прибыль и НДФЛ в 2024 г. составят 74% бюджета области

Госдолг Свердловской области вырос до рекордного, но губернатор обещает региону профицитный бюджет уже в 2025 г.: с какими цифрами регион завершает 2023 г. и что планирует на 2024 г.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Главное из обнародованного за две недели, в т.ч. законотворчество и инициативы регионального и федерального уровня, которые повлияют на экономику Свердловской области, — по одной ссылке.

Принят проект закона о бюджете Свердловской области на 2024 г.

Как заявил министр финансов Александр Старков, по прогнозам доходы региональной казны в 2024 г. составят 407,6 млрд руб. (в 2023 г. были 354,4 млрд руб.). Более 74% процентов поступлений будет обеспечено за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Расходы областного бюджета по прогнозу составят 423 млрд руб. (в 2023 — 347,1 млрд руб.). Проект бюджета был сформирован на основе прогнозных показателей Минэкономики Свердловской области. Предполагается, что в среднесрочном периоде нас ждет рост ВРП на 2-3% и увеличение среднемесячной номинальной зарплаты в ближайшие три года на уровне 107-108%. Наращивание инвестиционной активности ожидается на уровне 105–106% в год.

Также DK.RU рассказывал о бюджетном послании губернатора Свердловской области, в котором Евгений Куйвашев пообещал, что к 2025 г. бюджет Свердловской области будет профицитным.

Средний Урал — лидер по объему госдолга среди регионов УрФО

В ноябре 2023 г. государственной долг Свердловской области достиг 113,5 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В начале октября госдолг региона составлял 111,7 млрд руб., в июле — 108,94 млрд руб.

Задолженность Свердловской области по бюджетным кредитам превысила 65,5 млрд руб., в октябре она составляла 62,5 млрд руб. Долг по ценным бумагам снизился до 48 млрд руб.

По данным Минфина, Свердловская область замыкает топ-5 регионов-должников в стране и занимает лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (49,6 млрд руб.), на третьем — Курганская (18,7 млрд руб.).

В Свердловской области выросла инфляция

Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4% в октябре — с 5,9% в предыдущем месяце. Это выше на 1,1%, чем по Уральскому федеральному округу (5,35%), но ниже на 0,2%, чем по России (6,69%).

Среди причин инфляции — высокая потребительская активность и перенос в цены дополнительных издержек производителей и поставщиков. Так, цены на продовольственные товары увеличились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, поскольку выросли расходы сельхозорганизаций на закупку импортных кормовых добавок, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию.

На непродовольственные товары цены выросли за год на 5,3%, на услуги — на 10,4%, что на 0,6% ниже аналогичного показателя в сентябре. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России это объяснили тем, что в октябре произошло расширение авиасообщения с популярными у свердловчан странами, что впоследствии привело к снижению цен на услуги зарубежного туризма.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель инфляции снизится до 4-4,5%.

Уральский банк поднял ставку по вкладам до 24%

Уральский банк реконструкции развития предложил новым клиентам открыть вклад «Быстрый старт» на 180 дней со специальной ставкой и получить повышенный доход в первые 30 дней нахождения средств во вкладе. В первый месяц она достигнет 24% годовых, а средняя доходность за весь срок превысит 13% годовых.

В декабре наступает время выплаты годовых премий и 13-х зарплат, которые банк предлагает существенно увеличить за счет повышенной ставки. Проценты по вкладу начисляются каждый месяц, и ими можно распоряжаться по своему усмотрению – снимать сразу после начисления или оставить на счете, — отметил управляющий директор Центра развития бизнеса привлечения пассивов Михаил Прилепов.

Открыть вклад в мобильном приложении или интернет-банке могут физические лица, не имевшие в ПАО КБ «УБРиР» в течение трех последних календарных месяцев на срочных вкладах и/или вкладе до востребования «Мобильный» более 1 000 рублей.

Подробнее с тарифами и условиями вклада можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Первоначальный взнос планируют повысить до 30%

Минфин РФ подготовил и внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки, которые повышают адресность таких программ и снижают риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

По данным ЦБ, в октябре банки замедлили рост ипотечного портфеля до 2,9% с 4,2% месяцем ранее, что, по мнению регулятора, все еще остается очень высоким темпом. Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17% - до 541 млрд руб. против рекордных 649 млрд руб. в сентябре. Снижение произошло в том числе за счет сокращения выдач «Семейной ипотеки» на 19% - до 235 млрд руб., а также выдач по «Льготной ипотеке» на 17% - до 241 млрд руб. В годовом выражении темпы роста ипотечного портфеля на 1 ноября достигли почти 30%.

Минфин РФ предлагает повысить размер минимального первоначального взноса до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Эксперимент с самозанятыми в России подходит к концу

По мнению председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, к 2029 г. закончится эксперимент по введению налога для самозанятых. Напомним, ставка налога для самозанятых составляет 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП.

ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. Из них 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку на величину не ниже 12,5%.

Если деятельность окажется прибыльной, после отмены пониженной ставки налога самозанятые смогут вступать в ряды ООО и платить 20% от дохода как учредители юридического лица.

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За новогодний корпоратив можно получить кешбэк 10%

С 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. клиенты Уральского банка реконструкции и развития получат кешбэк 10% при оплате проведения корпоративного мероприятии или доставки еды в офис бизнес-картой УБРиР.

Условия акции предельно просты: при заказе в категории «Кафе и рестораны» предприниматели получат часть потраченных средств в виде кешбэка. Минимальная сумма выплаты составит 500 руб., максимальная — 3 000 руб. Выплаты будут производиться не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

Мы рады предложить предпринимателям возможность отметить наступающий Новый год вместе с нами. Кешбэк 10% на корпоративные мероприятия и доставку еды в офис — это наш вклад в создание праздничной атмосферы. Мы стремимся представлять актуальные и выгодные предложения, которые приносят пользу деловым партнерам. Уверен, новогодняя акция УБРиР станет приятным сюрпризом для всех участников, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Акция проводится во всех городах, где присутствует ПАО КБ «УБРиР». Обо всех условиях акции и возможностях бизнес-карты УБРиР можно узнать на официальном сайте банка или в его отделениях.

Дмитрий Суховерхов получил премию «Человек года-2023» в номинации «Партнеры бизнеса»

Церемония вручения премии «Человек года» состоялась уже в 14-й раз. На главном деловом приеме года в Екатеринбурге были названы лауреаты в восьми номинациях.

В номинации «Партнеры бизнеса» были представлены компании и их руководители, помогающие развиваться другому бизнесу. Это банкиры, аудиторы, юристы, страховые компании, подрядчики, а также аутсорсинговые организации, создающие эффект синергии для участников.

Одним из обладателей премии в 2023 г. экспертным советом был назван председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов.

Сегодня уральские предприниматели могут оформить в Сбере кредит на сумму до 100 млн руб. на 180 месяцев, при этом до половины суммы может быть обеспечено поручительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, соответствующее соглашение СОФПП и Сбер подписали в ноябре 2023 г.

Помимо финансовой поддержки, банк оказывает предпринимателям информационные и образовательные услуги. Минувшим летом Сбер и правительство Свердловской области провели дизайн-сессию по ИИ, участие в которой приняли Дмитрий Суховерхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вносит уральский Сбер свою лепту и в строительство и развитие крупных проектов местных компаний. В это число входит и СТК «Шерегеш», крупный проект уральского девелопера «УГМК-Застройщик».

Реализация этого проекта сделает Шерегеш новой точкой притяжения на карте России, повысит инвестиционную привлекательность всего региона и даст импульс развитию бизнеса. Сбер планирует не только выступить в качестве финансового партнера, но и интегрировать в проект свои технологии и цифровые решения. Мы рады участвовать в этих масштабных начинаниях, — подчеркнул банкир.