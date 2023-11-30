В 2024 г. содержание городской думы обойдется Екатеринбургу в 250 млн руб.

30 ноября в Екатеринбургской думе прошло заседание комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты согласились с доходной частью бюджета на 2024 г. и посетовали на условия работы.

В 2024 г. муниципалитет должен получить 76 млрд 546 млн руб. Налоговые и неналоговые поступления составят 33 млрд 758 млн руб., субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов — 42 млрд 788 млн руб. Расходы муниципалитета оценены в 78 млрд 566 млн руб. Таким образом дефицит составит 2 млрд 20 млн руб. (6% от объема доходов).

Депутаты с этими цифрами согласились.

На заседании также приняли бюджет городской думы на 2024 г. Ее расходы составят 250,5 млн руб.

Из них:

годовая зарплата спикера думы Анны Гурарий — 5,1 млн руб.;

— 5,1 млн руб.; зарплата двух депутатов, работающих на постоянной основе — 7,4 млн руб;

компенсация депутатских расходов — 24,1 млн руб.;

содержание аппарата городской думы — 213,7 млн руб. Из них 179 млн руб. пойдут на выплаты зарплат сотрудников, остальное — на оплату услуг ЖКХ, связи, закупку оргтехники и канцелярии.

В ходе дискуссии депутаты сетовали на условия работы, в частности, на духоту в залах, плохую акустику и микрофоны и на отсутствие системы электронного голосования.

Напомним, что глава Екатеринбурга внес проект бюджета уральской столицы на 2024 г. на рассмотрение в городскую думу в середине ноября. Согласно документу, большая часть расходов (49,1 млрд руб.) связана с развитием социальной сферы.

Ранее DK.RU сообщил, что депутаты Заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2024 г. Его назвали бюджетом социального развития. Согласно ожиданиям, доходная часть бюджета составит 407,6 млрд руб. (на 15% выше запланированного в 2023 г.), расходная — 423 млрд руб. В сравнении с 2023 г. дефицит бюджета снизился на 4 млрд руб.