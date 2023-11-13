Бюджет Екатеринбурга-2024 может вырасти на 18%. На что будем тратить?

Как сообщили в администрации города, более 49 млрд руб. направят на социальную сферу, еще 13,8 млрд — на строительство крупных объектов инфраструктуры.

Глава Екатеринбурга внес на рассмотрение в городскую думу бюджет уральской столицы на 2024 г. По предварительным данным, в следующем году доходы казны составят 76,5 млрд руб. (в 2023 г. — 64,2 млрд руб.), расходы — 78,5 млрд руб. (в 2023 г. — 66,2 млрд руб.). Как и в прошлом году, дефицит бюджета составит 2 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, большую часть бюджета — 49,1 млрд руб. направят на развитие социальной сферы. В том числе на создание новых мест в школах, улучшение городской среды, обновление парка общественного транспорта и индексацию зарплат бюджетников.

В строительство инфраструктуры планируют вложить 13,8 млрд руб. Самыми крупными объектами станут:

здание для школы № 1 в Академическом районе;

здание для школы на ул. Рощинской;

транспортная развязка на пер. Базовом;

спортивный комплекс «Дацюк-арена»;

улично-дорожная сеть вокруг Ледовой арены;

летний парк «Уралмаш»;

ФОК имени Александра Канделя.

Ранее DK.RU писал, что проект бюджета на 2024 г. сверстали и в правительстве Свердловской области. На днях губернатор направил законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание. Прогнозируется, что в 2024 г. доходы областного бюджета составят 407,6 млрд руб. Расходы областного бюджета определены в сумме 423 млрд руб. На социальную сферу запланированы траты в размере 262,7 млрд руб.

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