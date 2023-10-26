На Среднем Урале представили проект закона о бюджете-2024. Доходы перевалят за 400 млрд

По сравнению с показателями 2023 г., предполагаемый объем доходов и расходов будет существенно выше. Окончательные цифры станут известны в декабре, после балансировки в Заксобрании.

Правительство Свердловской области приняло проект закона о региональном бюджете на следующий год. Как заявил министр финансов Александр Старков, по прогнозам доходы казны в 2024 г. составят 407,6 млрд руб. (в 2023 г. были 354,4 млрд руб.). Более 74% процентов поступлений будет обеспечено за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Расходы областной казны по прогнозу составят 423 млрд руб. (в 2023 — 347,1 млрд руб.). В департаменте информполитики сообщили, что бюджет сохранит социальную направленность.

На социальную сферу запланированы траты в размере 262,7 млрд руб., в том числе

117 млрд руб. — на образование,

96,2 млрд руб. — на социальную политику,

39,8 млрд руб. — на здравоохранение.

Предполагаемое финансирование дорожного фонда в 2024 г. составит 26,2 млрд руб.

В ближайшее время проект закона поступит на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области. В ходе согласительных комиссий перечень доходных и расходных статей может быть скорректирован.

Проект бюджета был сформирован на основе прогнозных показателей Минэкономики Свердловской области. Предполагается, что в среднесрочном периоде нас ждет рост ВРП на 2-3% и увеличение среднемесячной номинальной зарплаты в ближайшие три года на уровне 107-108%. Наращивание инвестиционной активности ожидается на уровне 105–106% в год.

Ранее DK.RU сообщал, что госдолг Свердловской области снова вырос. В августе сумма долга Свердловской области оценивалась в 110,7 млрд руб., в июле — в 108,94 млрд руб. К 1 сентября она достигла почти 111,2 млрд руб. Сейчас область замыкает топ-5 регионов-должников в стране.

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