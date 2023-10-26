Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.10
93,21
98,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Среднем Урале представили проект закона о бюджете-2024. Доходы перевалят за 400 млрд

На Среднем Урале представили проект закона о бюджете-2024. Доходы перевалят за 400 млрд
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

По сравнению с показателями 2023 г., предполагаемый объем доходов и расходов будет существенно выше. Окончательные цифры станут известны в декабре, после балансировки в Заксобрании.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Правительство Свердловской области приняло проект закона о региональном бюджете на следующий год. Как заявил министр финансов Александр Старков, по прогнозам доходы казны в 2024 г. составят 407,6 млрд руб. (в 2023 г. были 354,4 млрд руб.). Более 74% процентов поступлений будет обеспечено за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Расходы областной казны по прогнозу составят 423 млрд руб. (в 2023 — 347,1 млрд руб.). В департаменте информполитики сообщили, что бюджет сохранит социальную направленность.

На социальную сферу запланированы траты в размере 262,7 млрд руб., в том числе

  • 117 млрд руб. — на образование,
  • 96,2 млрд руб. — на социальную политику,
  • 39,8 млрд руб. — на здравоохранение.

Предполагаемое финансирование дорожного фонда в 2024 г. составит 26,2 млрд руб.

В ближайшее время проект закона поступит на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области. В ходе согласительных комиссий перечень доходных и расходных статей может быть скорректирован.

Проект бюджета был сформирован на основе прогнозных показателей Минэкономики Свердловской области. Предполагается, что в среднесрочном периоде нас ждет рост ВРП на 2-3% и увеличение среднемесячной номинальной зарплаты в ближайшие три года на уровне 107-108%. Наращивание инвестиционной активности ожидается на уровне 105–106% в год.

Ранее DK.RU сообщал, что госдолг Свердловской области снова вырос. В августе сумма долга Свердловской области оценивалась в 110,7 млрд руб., в июле — в 108,94 млрд руб. К 1 сентября она достигла почти 111,2 млрд руб. Сейчас область замыкает топ-5 регионов-должников в стране.

Читайте также на DK.RU: Губернатор пообещал, что к 2025 г. бюджет Свердловской области будет профицитным

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Нас заказали в интернете. Как уральская компания теряет клиентов из-за фейковых отзывовНас заказали в интернете. Как уральская компания теряет клиентов из-за фейковых отзывов
  • Финский производитель Kone продал бизнес в РФ владельцу «Столото» Армену СаркисянуФинский производитель Kone продал бизнес в РФ владельцу «Столото» Армену Саркисяну
  • «Тинькофф» научился менять валюту через банкоматы«Тинькофф» научился менять валюту через банкоматы
  • «Смысл законотворческой деятельности — перекладывание ответственности на бизнес»«Смысл законотворческой деятельности — перекладывание ответственности на бизнес»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.