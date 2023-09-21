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Госдолг Свердловской области снова вырос. Он достиг 111,2 млрд руб.

Госдолг Свердловской области снова вырос. Он достиг 111,2 млрд руб.
Иллюстрация: ru.freepik.com

За месяц сумма госдолга Свердловской области выросла на 400 млн рублей. Сейчас она находится на пятом месте в стране по этому показателю и на первом в УрФО.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

В августе сумма долга Свердловской области оценивалась в 110,7 млрд руб., в июле — в 108,94 млрд руб. К 1 сентября она достигла почти 111,2 млрд руб. Сейчас область замыкает топ-5 регионов-должников в стране.

Сейчас он выглядит так: 

  1. Московская область (322 млрд);
  2. Москва (248 млрд);
  3. Нижегородская область (136 млрд);
  4. Татарстан (112 млрд);
  5. Свердловская область (111 млрд).

Госдолг регионов УрФО, по данным Минфина, составляет 199,4 млрд руб. За месяц он вырос почти на 900 млн руб. Рост зафиксирован в Челябинской и Свердловской областях.

  • Свердловская область — 111,1 млрд (+ 400 млн);
  • Челябинская область — 43 млрд (+ 500 млн);
  • Курганская область — 18,5 млрд;
  • ХМАО — 11,5 млрд;
  • Тюменская область — 7,9 млрд;
  • ЯНАО — 7,2 млрд.

Регион активно использует возможность привлечения дешевых бюджетных кредитов, которые позволяют уменьшить расходы казны на обслуживание долговых обязательств, — объяснили ситуацию с ростом долго СО в департаменте информполитики региона.

Свердловская область берет кредиты под 3%.

Ранее DK.RU сообщил, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на безвозмездную передачу в собственность Екатеринбурга региональных объектов. Это касается сооружений коммунального хозяйства, дорожного транспорта и очистных сооружений в Новокольцовском микрорайоне. Передача объектов позволит бюджету Свердловской области экономить 12,7 млн руб. в месяц на налоги, техническую эксплуатацию и содержание улично-дорожной сети.

Напомним, что в сентябре власти Свердловской области подняли уровень прожиточного минимума. Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум вырос на 7,2%, — до 16,46 тыс. руб. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Этот выше прогнозируемой инфляции. Для детей прожиточный минимум вырос на 4% — до 15,2 тыс. руб.

Автор: Виктория Говорковская
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