Госдолг Свердловской области снова вырос. Он достиг 111,2 млрд руб.

За месяц сумма госдолга Свердловской области выросла на 400 млн рублей. Сейчас она находится на пятом месте в стране по этому показателю и на первом в УрФО.

В августе сумма долга Свердловской области оценивалась в 110,7 млрд руб., в июле — в 108,94 млрд руб. К 1 сентября она достигла почти 111,2 млрд руб. Сейчас область замыкает топ-5 регионов-должников в стране.

Сейчас он выглядит так:

Московская область (322 млрд); Москва (248 млрд); Нижегородская область (136 млрд); Татарстан (112 млрд); Свердловская область (111 млрд).

Госдолг регионов УрФО, по данным Минфина, составляет 199,4 млрд руб. За месяц он вырос почти на 900 млн руб. Рост зафиксирован в Челябинской и Свердловской областях.

Свердловская область — 111,1 млрд (+ 400 млн);

Челябинская область — 43 млрд (+ 500 млн);

Курганская область — 18,5 млрд;

ХМАО — 11,5 млрд;

Тюменская область — 7,9 млрд;

ЯНАО — 7,2 млрд.

Регион активно использует возможность привлечения дешевых бюджетных кредитов, которые позволяют уменьшить расходы казны на обслуживание долговых обязательств, — объяснили ситуацию с ростом долго СО в департаменте информполитики региона.

Свердловская область берет кредиты под 3%.

Ранее DK.RU сообщил, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на безвозмездную передачу в собственность Екатеринбурга региональных объектов. Это касается сооружений коммунального хозяйства, дорожного транспорта и очистных сооружений в Новокольцовском микрорайоне. Передача объектов позволит бюджету Свердловской области экономить 12,7 млн руб. в месяц на налоги, техническую эксплуатацию и содержание улично-дорожной сети.

Напомним, что в сентябре власти Свердловской области подняли уровень прожиточного минимума. Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум вырос на 7,2%, — до 16,46 тыс. руб. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Этот выше прогнозируемой инфляции. Для детей прожиточный минимум вырос на 4% — до 15,2 тыс. руб.