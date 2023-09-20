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Дороги Универсиады передадут в собственность муниципалитета

Дороги Универсиады передадут в собственность муниципалитета
Иллюстрация: DK.RU

ЖКХ-объекты, построенные для проведения Международного фестиваля университетского спорта, передадут Екатеринбургу на безвозмездной основе.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на безвозмездную передачу в собственность Екатеринбурга региональных объектов. Это касается сооружений коммунального хозяйства, дорожного транспорта и очистных сооружений в Новокольцовском микрорайоне. Решение было принято на внеочередном заседании регионального парламента в среду, 20 сентября. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, балансовая стоимость передаваемых девяти объектов превышает 2,7 млрд руб. Екатеринбург получит водоотводной канал протяженностью 1 165 м, улицы Промышленную-1, Промышленную-2, Синарскую, Центральную, Новокольцовскую и очистные сооружения.

По его словам, передача объектов позволит бюджету Свердловской области экономить 12,7 млн руб. в месяц на налоги, техническую эксплуатацию и содержание улично-дорожной сети. Все 42 присутствовавших на заседании депутата Заксобрания согласились передать объекты Екатеринбургу.

Напомним, мы уже писали о том, во сколько обойдется содержание объектов Универсиады. Эта сумма превышает 666 млн руб. 

По данным регионального министерства спорта, в следующем году на Дворец самбо и дзюдо потребуется 89,3 млн руб., на Центр художественной и эстетической гимнастики — 116,4 млн руб., а на Дворец водных видов спорта — 460,4 млн руб.

При этом содержание «Екатеринбург Арены» в 2022 г. стоило бюджету 192 млн руб., в 2023 г. на объект заложено 154,4 млн руб.

Содержать возведенные к международным соревнованиям объекты планируют за счет областного бюджета.

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Автор: Татьяна Юстус
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