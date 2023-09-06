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Объекты Универсиады обойдутся бюджету области в 666,3 млн руб.

Объекты Универсиады обойдутся бюджету области в 666,3 млн руб.
Иллюстрация: ЯндексКарты

Это сумма, которую предстоит выделить из бюджета в 2024 г., она необходима для поддержания функционирования Дворца самбо и дзюдо, Центра гимнастики и Дворца водных видов спорта.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

В 2024 г. на содержание объектов Универсиады, введенных в этом году, потребуется более 666 млн руб. Об этом пишет 66.RU со ссылкой на минспорта региона.

По данным регионального министерства спорта, в следующем году на Дворец самбо и дзюдо потребуется 89,3 млн руб., на Центр художественной и эстетической гимнастики — 116,4 млн руб., а на Дворец водных видов спорта — 460,4 млн руб.

При этом содержание «Екатеринбург Арены» в 2022 г. стоило бюджету 192 млн руб., в 2023 г. на объект заложено 154,4 млн руб.

Содержать возведенные к международным соревнованиям объекты планируют за счет областного бюджета. Минувшей весной власти региона направили в федеральное правительство обращение с просьбой помочь в финансировании, пока вопрос находится на рассмотрении.

Напомним, на возведение Дворца водных видов спорта власти Свердловской области потратили около 14 млрд руб., на Дворец дзюдо и самбо — 1,93 млрд руб., на Центр художественной и эстетической гимнастики — 1,48 млрд руб.

Минувшим летом в Екатеринбурге прошли крупные спортивные соревнования молодежи. Спортивные объекты строились к Универсиаде, проведение которой в России отложили вскоре после начала специальной военной операции в Украине. Соревнования, однако, все равно провели — с иным составом.

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Автор: Александра Клименко
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