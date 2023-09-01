В Екатеринбурге завершилась «Универсиада.2.0». Результаты порадовали свердловчан

Всего на Международном фестивале университетского спорта разыграли 197 комплектов наград. Вузы региона завоевали 53 медали, в том числе — 20 золотых.

Вчера вечером состоялась церемония закрытия Международного фестиваля университетского спорта, который проходил вместо отмененной Универсиады. На экране показали самые яркие моменты соревнований. Состоялся парад флагов стран-участниц. А после официальной части зал конгресс-центра трансформировали в площадку с танцевальным партером — состоялись выступления уральских и российских музыкальных коллективов, хедлайнером стала группа The Hatters.

Как уже писал DK.RU, соревнования стартовали 19 августа — за это время здесь разыграли 197 комплектов наград по 14 летним видам спорта. В состязаниях участвовали спортсмены из 281 вуза 36 стран мира. В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что по количеству завоеванных золотых медалей в общем зачете первое место заняла Россия, второе — Китай, третье — Бразилия.

Среди российских команд больше всего медалей получили спортсмены Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Среди зарубежных команд — спортсмены из кубинского Университета физической культуры и спортивных наук (5 место в общем зачете).

Из вузов Свердловской области лучший результат показал Уральский государственный горный университет (4 место в общем зачете). Всего студенты, представляющие вузы нашего региона, завоевали 53 медали — 20 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых. Большинство из них получили пловцы, самбисты и дзюдоисты.

На итоговой пресс-конференции первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что остался доволен тем, как прошли соревнования в Екатеринбурге:

Фестиваль удался — по количеству стран, участников, по содержанию, по накалу борьбы. Зрители увидели очень хороший уровень соревнований. Спортсмены подарили большой праздник в дни 300-летия Екатеринбурга. Мы благодарим руководителей вузов, которые направили свои делегации. Из 36 стран 21 — завоевала медали соревнований. Достойно выступили российские учебные заведения. Отмечу и большую команду, которая обеспечила высочайший уровень проведения Фестиваля. Это было сопоставимо с Универсиадами, с Олимпийскими играми. Формат мероприятия — уникальный и мы думаем, как развивать его дальше.

Как ранее писал DK.RU, соревнования проходили на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Объекты, построенные специально для университетских соревнований в Новокольцовском микрорайоне, будут использовать в режиме наследия. Так, уже в этом году в общежития заедут студенты УрФУ.