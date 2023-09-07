Власти Свердловской области подняли уровень прожиточного минимума

Прожиточный минимум увеличен на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров. Этот показатель превышает средний по стране. Кроме того, он выше прогнозируемой инфляции.

Губернатор Свердловской области установил новый уровень прожиточного минимума в регионе.

На 2024 год мы более чем на 7% увеличиваем величину прожиточного минимума, что будет учитываться при установлении и расчете социальных выплат, — прокомментировал Евгений Куйвашев.

Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум увеличат на 7,2%, — до 16,46 тыс. руб. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Этот выше прогнозируемой инфляции. Для детей прожиточный минимум вырастет на 4% — до 15,2 тыс. руб.

Ранее экономист Константин Селянин высказался о перспективах национальной валюты, уровне инфляции в России и риске дефолта. Он отметил, что расчеты, которые делает Росстат, мало отражают реальную статистику. Есть инфляция, которую считает ведомство, а есть та, которую чувствуют люди.

Например, есть исследовательский центр Romir. Они сравнивают чеки более 40 тысяч россиян в разных городах страны, после чего оценивают, как изменились цены на повседневные товары. По их итогам за год инфляция составила 15%. Так что официальную статистику, может быть, и упакуют в 6,5% благодаря ухищрениям, но россияне почувствуют намного больший рост цен, — отметил эксперт.

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