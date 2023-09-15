Екатеринбургским бюджетникам поднимут зарплаты на 10,9%

Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Индексацию произведут с 1 октября 2023 г. Ранее губернатор Евгений Куйвашев распорядился с октября поднять оклады госслужащим в 1,1 раза.

Постановление главы города об увеличении зарплат госслужащим опубликовано на сайте мэрии.

С 1 октября 2023 произвести индексацию заработной платы работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» на 10,9%, — говорится в документе.

Деньги на это предусмотрены в бюджете Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. Кроме того, городская администрация собирается использовать средства, «полученные муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности».

Ответственным за исполнение постановления назначен вице-мэр Андрей Корюков.

Повышение зарплаты работников бюджетной сферы происходит ежегодно с учетом инфляции. Недавно Минэкономразвития повысило свой прогноз по ней на 2023 г. с 5,3% до 7,5%. В ведомстве полагают, что на ценах это отразится ближе к концу года.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Свердловской области подняли уровень прожиточного минимума. Для трудоспособного населения и пенсионеров прожиточный минимум увеличат на 7,2%, — до 16,46 тыс. руб. и 12,98 тыс. руб. соответственно. Этот выше прогнозируемой инфляции. Для детей прожиточный минимум вырастет на 4% — до 15,2 тыс. руб.

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